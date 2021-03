Świadczenia opiekuńcze

Obowiązywał: od 2012-05-18 do 2012-06-30

Rodzaj świadczenia Kwota świadczenia Uwagi Zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł miesięcznie Świadczenie pielęgnacyjne 520,00 zł* miesięcznie Od 1 stycznia 2010 r. zniesione zostało kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia pielęgnacyjnego

*Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U. poz. 551, zm. w poz. 641), matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, przysługuje pomoc w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek należy złożyć do dnia 31.06.2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. Nr 129, poz. 1058).