Świadczenia opiekuńcze

Obowiązywał: od 2014-05-01 do 2014-05-14

Rodzaj świadczenia Kwota świadczenia Uwagi Zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł miesięcznie Specjalny zasiłek opiekuńczy 520,00 zł miesięcznie Świadczenie pielęgnacyjne 800,00 zł* miesięcznie

*Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. poz. 1741), osobom mającym ustalone za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje w wysokości 200 zł miesięcznie.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. poz. 959),

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. poz. 1741).