Świadczenia opiekuńcze

Obowiązywał: od 2013-04-01 do 2013-06-30

Świadczenia opiekuńcze

Rodzaj świadczenia Kwota świadczenia Uwagi Zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł miesięcznie Specjalny zasiłek opiekuńczy 520,00 zł miesięcznie Świadczenie pielęgnacyjne 520,00 zł* miesięcznie

*Art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548) określa osoby uprawnione do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł za każdy miesiąc w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych o świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. poz. 413), osobom mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje prawo do pomocy w wysokości 200 zł miesięcznie.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. poz. 959),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych o świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. poz. 413).