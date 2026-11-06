Odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych w nowej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Omówiono stan prac nad Konwencją o prawach osób starszych oraz ustalono czym komisja będzie się zajmować w roku 2027.

Stan prac nad Konwencją o prawach osób starszych

Został przedstawiony stan prac nad Konwencją o prawach osób starszych. Drugie, międzynarodowe spotkanie grupy roboczej odbyło się w październiku bieżącego roku w Genewie. Niemniej jednak w gremium tym nie ma przedstawicieli rządu polskiego.

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Plan pracy Komisji ds. Osób Starszych na rok 2027

W 2027 roku komisja zamierza się zajmować się w pierwszej kolejności opieką długoterminową. Zostanie zorganizowane seminarium eksperckie, którego celem będzie przygotowanie wariantów systemowych rozwiązań, poprawiających dostęp do tego rodzaju opieki i zapewniających jej odpowiednią jakość. Tematem kolejnego seminarium Biura RPO we współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Alzheimer Polska ma być realizacja Krajowego Programu na rzecz Chorób Otępiennych. W zakresie zainteresowania Komisji ds. Osób Starszych będą wnioski w oparciu o badania na temat poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz dotyczącego dostępności do usług publicznych w kontekście cyfryzacji. Podsumowany zostanie mijający rok w ramach rządowego programu „Aktywni Seniorzy-ASY”. Komisja planuje zaprezentowanie wyników projektu Samorząd Przyjazny Seniorom oraz najciekawszych rozwiązań wypracowanych w ramach inkubatora innowacji społecznych. Dodatkowo poddana będzie ocena ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia pod kątem osób 50+ na rynku pracy. Poruszana ma być również sytuacja osób starszych na obszarach wiejskich.

Pozostała tematyka posiedzenia Komisji przy RPO

Dyskutowano również o objęciu pracami Komisji również kwestii wyników najnowszej edycji badania SHARE dotyczącego sytuacji życiowej osób 50+ w Europie, analizy językowej mediów tudzież dokumentów polityki publicznej pod kątem ageismu (dyskryminacji ze względu na wiek), bezpieczeństwa osób starszych a ich prawa do kierowania pojazdami. Członkowie Komisji brali też pod uwagę powrót do konkursu dobrych praktyk.

Przedstawiono również najnowsze wyniki badań CBOS dotyczących wyobrażenia o starości. Wzrosła grupa osób starszych która identyfikuje się ze zdaniem „Przede mną jeszcze wiele dobrego.” Dodatkowo rosną granice wieku określanego jako dojrzały i starość. Podczas posiedzenia zaapelowano o włączenie się w konsultacje społeczne dotyczące aktualizowanych obecnie przez samorządy województwa strategii rozwoju do 2035 roku.