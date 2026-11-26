Bony świąteczne z ZFŚS

Koniec roku kalendarzowego to czas, w którym działalność socjalna pracodawców nabiera istotnego znaczenia. Nawet w tych zakładach pracy, w których katalog świadczeń dostępnych dla osób uprawnionych jest ograniczony, zazwyczaj są przyznawane świadczenia okołoświąteczne. To zaś sprawia, że to w tym okresie zainteresowanie pracowników działalnością funduszu rośnie.

Tym co od lat nieodmiennie budzi w praktyce wiele kontrowersji jest różnicowanie wysokości przekazywanych pracownikom świadczeń. Zgodnie z podstawową zasadą wynikającą w tym zakresie z obowiązujących przepisów, prawo do ulgowych usług i świadczeń oraz ich wysokość są uzależnione od kryterium socjalnego, czyli sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Oznacza to, że pracodawca nie może przekazywać świadczeń według zasady „po równo dla każdego”, ale musi zróżnicować ich wysokość, co jest możliwe dopiero po ustaleniu sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do świadczeń. Ustawodawca wskazał jasno, że udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. Dodatkowo pracodawca może żądać udokumentowania przedstawionych w nim danych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

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Kluczowe jest złożenie tego oświadczenia

Niestety w praktyce pracownicy nie udostępniają zbyt chętnie wymaganych danych. Często odmawiają już samego złożenia oświadczenia, o udokumentowaniu zawartych w nim informacji nie chcą nawet słyszeć i próbują zasłaniać się przepisami o ochronie danych osobowych. Aby uniknąć problemów z tym związanych, pracodawcy czasami podejmują decyzję o tym, że będą przy przyznawaniu świadczeń kierowali się wysokością wynagrodzenia wypłacanego pracownikom. Niestety, takie postępowanie należy ocenić negatywnie i powiedzieć wprost – jest ono niezgodne z prawem. Wysokość wynagrodzenia w oderwaniu od danych dotyczących członków rodziny pracownika i ich sytuacji np. zdrowotnej, nie odzwierciedla sytuacji socjalnej pracownika i nie może być wyznacznikiem tego, w jakiej wysokości należy przyznać mu świadczenie. Pracodawca musi poprosić o złożenie oświadczenia, z którego będzie wynikało na przykład to, z ilu osób składa się jego gospodarstwo domowe, jaki jest dochód na osobę w tym gospodarstwie oraz to, czy jego członkowie zmagają się z jakąś szczególnie trudną sytuacją życiową, np. chorobą czy niepełnosprawnością. Ma nie tylko takie prawo, ale również obowiązek. Jeżeli pracownik odmawia współpracy w tym zakresie i nie chce złożyć oświadczenia, które jest niezbędne do ustalenia kryterium socjalnego, wyjście jest jedno – nie można przyznać mu świadczenia z ZFŚS. Nie będzie to w żadnym razie przejawem dyskryminacji czy nierównego traktowania. Korzystanie z funduszu jest prawem, a nie obowiązkiem osób uprawnionych. Jeśli chcą one z tego prawa korzystać, muszą dostosować się do obowiązujących w tym zakresie wymagań sformułowanych w przepisach rangi ustawowej. Jeśli nie chcą tego zrobić, należy traktować to jako rezygnację ze skorzystania z tego prawa.