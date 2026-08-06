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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Emerytura » ZUS: wyższa emerytura o 8-12% za każdy rok płacenia składek po osiągnięciu wieku emerytalnego

ZUS: wyższa emerytura o 8-12% za każdy rok płacenia składek po osiągnięciu wieku emerytalnego

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06 sierpnia 2026, 17:41
oprac. Paweł Huczko
pieniądze, emerytura, senior
ZUS: każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego to o 8-12% większa kwota emerytury. Masz ponad 50 lat? Sprawdź jaką emeryturę możesz dostać
Shutterstock

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ZUS radzi, by zanim złoży się wniosek emerytalny - sprawdzić prognozowaną wysokość emerytury. To ważne, by decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej podejmować świadomie. Jeżeli prognozowana emerytura jest dla nas za mała trzeba wiedzieć, że osiągnięcie wieku emerytalnego wcale nie oznacza rezygnacji z pracy. A - jak wyjaśnia ZUS - dłuższa praca się opłaca, bo każdy rok aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego to wzrost świadczenia o 8-12 proc.

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Jak sprawdzić kwotę przyszłej emerytury?

Każdy, kto zbliża się do wieku emerytalnego zastanawia się ile wyniesie moja emerytura.
- Kwotę swojej przyszłej emerytury można poznać bardzo łatwo. Wystarczy skorzystać z kalkulatora emerytalnego, który jest na eZUS, w naszej aplikacji mZUS lub porozmawiać z doradcą emerytalnym w ZUS. Można też wyczytać ją z corocznej informacji o stanie swojego konta ubezpieczonego, którą umieszczamy na profilu eZUS każdego kto odprowadza składki – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Rzeczniczka precyzuje, że informacja o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) przygotowywana jest co roku dla każdej osoby urodzonej po 1948 roku, która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi i na jej koncie w ZUS została zapisana choćby jedna składka.

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8-12% wyższa emerytura za każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

- Oprócz informacji w IOSKU o zgromadzonych składkach zawarta jest też tam wyliczenie hipotetycznej wysokość naszej emerytury, w czterech wariantach. Takie wyliczenie przygotowywane jest dla osób, które ukończyły 35 rok życia. Warto się z nim zapoznać, aby mieć świadomość, czy ta prognozowana kwota nam wystarczy na nasze emeryckie życie, czy może, jeśli zdrowie pozwala i jest chęć, przełożyć moment przejścia na emeryturę. Z naszych wyliczeń wynika, że opóźnienie przejścia na emeryturę to wzrost świadczenia o 8 -12 procent każdego roku – dodaje Beata Kopczyńska.

Rekordowe świadczenia w województwie śląskim

To, że dłuższa praca się opłaca potwierdzają to rekordziści emerytalni z ZUS. W województwie śląskim są dwie osoby, których emerytury przekraczają ponad 53 tys. zł. Ich okresy składkowe i nieskładkowe oscylują w granicach 67 lat, czyli więcej niż powszechny wiek emerytalny, a na emeryturę przeszły w wieku 86 czy 90 lat. - To nie chodzi o takie sytuacje, by pracować tak długo i ponad siły, bo nie każdy ma możliwość i zdrowie na to pozwala, ale czasem warto ten moment przejścia odłożyć rok, dwa, trzy, a przede wszystkim zanim podejmiemy decyzję o skorzystaniu z emerytury, świadomie, na spokojnie przeanalizujmy swoją sytuację finansową, zdrowotną – dodaje rzeczniczka.

Przeciętna wysokość emerytury w Polsce: 4509,64 zł brutto

Według danych statystycznych żyjemy coraz dłużej a to oznacza, że powinniśmy zgromadzić więcej kapitału na przyszłą emeryturę. Przeciętna wysokość emerytury w kraju to 4509,64 zł brutto, w województwie śląskim w 5231,73 zł. Natomiast najwyższa przeciętna emerytura w skali kraju wypada w Oddziale ZUS w Rybniku i jest to kwota 5668,80 zł.

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W poszczególnych Oddziałach ZUS w województwie śląskim wysokość przeciętnej emerytury:

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Oddział

Przeciętna emerytura realizowana przez ZUS w marcu 2026 r.

Bielsko-Biała

4799,41

Chorzów

5577,43

Częstochowa

4332,14

Rybnik

5668,8

Sosnowiec

5073,93

Zabrze

5489,51

Sytuacja kobiet a budowanie kapitału

Do swojej przyszłej emerytury powinny przygotować się przede wszystkim kobiety, gdyż ich świadczenia są niższe od tych wypłacanych mężczyznom. Różnice w wysokości emerytur dla kobiet i mężczyzn wynikają z tego, że panie pracują krócej, zarabiają mniej, w swojej karierze więcej mają okresów nieskładkowych, chociażby zwolnień lekarskich na siebie czy opiekując się dziećmi, bądź rodzicami. Tymczasem pracujący mężczyźni w tym czasie ciągle budują swój kapitał emerytalny i odchodzą na emerytury w późniejszym wieku, bo powszechny wiek emerytalny dla mężczyzn to 65 lat.

O projekcie Aktywni 50+

Aby uświadamiać osoby w wieku przedemerytalnym, jak ważna jest aktywność zawodowa ZUS realizuje projekt Aktywni 50+. To inicjatywa, która pokazuje, że wiek jest atutem, a doświadczenie ma realną wartość. Program ten to:
- promocja aktywności zawodowej osób po pięćdziesiątym roku życia,
- zachęcanie do świadomego planowania kariery i przyszłych świadczeń.

ZUS przez działania informacyjne i edukacyjne wspiera osoby dojrzałe w podejmowaniu i kontynuowaniu aktywności zawodowej, dbaniu o zdrowie oraz przełamywaniu stereotypów związanych z wiekiem.
Więcej informacji można znaleźć zus.pl/aktywni-50-plus.

Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim

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Źródło: INFOR
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