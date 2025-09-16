REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » To plotka niekorzystna dla rządu. Nie ma odsetek od świadczenia pielęgnacyjnego [stopień znaczny]

To plotka niekorzystna dla rządu. Nie ma odsetek od świadczenia pielęgnacyjnego [stopień znaczny]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 września 2025, 00:27
[Data aktualizacji 16 września 2025, 00:27]
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
To plotka niekorzystna dla rządu. Nie ma odsetek od świadczenia pielęgnacyjnego [stopień znaczny]
To plotka niekorzystna dla rządu. Nie ma odsetek od świadczenia pielęgnacyjnego [stopień znaczny]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Panie redaktorze! Dlaczego nikt nie pisze i o tym się nie mówi o odsetkach, które trzeba było zapłacić za te miesiące które pobierało się świadczenie pielęgnacyjne i które trzeba było zwrócić do MOPS.

Takie pytanie trafiło do redakcji Infor.pl. Odpowiadamy - nie ma obowiązku płacenia odsetek w opisanej przez czytelnika sytuacji, co potwierdził rząd odpowiadając na poniższą interpelację:

REKLAMA

REKLAMA

Procedura przyznania świadczenia wspierającego - Czy opiekun osoby niepełnosprawnej musi zapłacić odsetki zwracając świadczenie pielęgnacyjne

Zapytanie nr 2459 link do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku złożenia przez osobę z niepełnosprawnością wniosku o świadczenie wspierające

Szanowna Pani Minister,

z moim biurem kontaktują się opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

REKLAMA

1 stycznia 2024 r. ruszyła realizacja świadczenia wspierającego skierowanego do osób z niepełnosprawnościami, wprowadzonego ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z ww. ustawą nie ma możliwości łączenia świadczenia wspierającego, które otrzymuje pełnoletnia osoba niepełnosprawna, ze świadczeniem pielęgnacyjnym, do którego uprawniony jest opiekun osoby z niepełnosprawnością.

W momencie złożenia wniosku o świadczenie wspierające opiekun traci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Gdy okres, za który opiekun osoby z niepełnosprawnością pobierał z organu gminy świadczenie pielęgnacyjne, pokrywa się z tym, za który ZUS przyznał osobie z niepełnosprawnością świadczenie wspierające, to świadczenie pielęgnacyjne opiekun musi zwrócić gminie.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Ważne

1. Czy w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wspierające przez osobę z niepełnosprawnością opiekun osoby niepełnosprawnej musi zwrócić świadczenie pielęgnacyjne czy świadczenie pielęgnacyjne wraz z odsetkami od dnia złożenia wniosku przez osobę niepełnosprawną do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia?

2. Czy organa gminy otrzymały informacje z ministerstwa w ww. sprawie?

3. Czy do ministerstwa napływają informacje, iż w różnych regionach Polski decyzje o zwrocie świadczenia pielęgnacyjnego przy wyborze przez osobę z niepełnosprawnością świadczenia wspierającego są różne, gdyż dotyczą zwrotu samego świadczenia pielęgnacyjnego albo zwrotu tego świadczenia wraz z odsetkami?

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Rząd potwierdza: Opiekun osoby niepełnosprawnej wolny od odsetek od świadczenie pielęgnacyjne [stopień znaczny]

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny - BM-II.059.2.29.2025 Warszawa

Plik PDF z odpowiedzią rządu do ściągnięcia:

plik świadczenie pielęgnacyjne odsetki

Pan Szymon Hołownia Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 2459 link Pani Posłanki Iwony Hartwich, w sprawie zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku złożenia przez osobę z niepełnosprawnością wniosku o świadczenie wspierające, proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia

Od 1 stycznia 2024 r., kiedy weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym, obowiązuje zawarty w niej przepis art. 63 ust. 6-11, który wyklucza możliwość pobierania przez opiekuna osoby z niepełnosprawnościami świadczenia opiekuńczego (tj. tzw. starego świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna) na zasadach praw nabytych za ten sam okres, za który osoba wymagająca opieki otrzyma własne świadczenie wspierające.

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przyznane/wypłacone opiekunowi za ten sam okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające jest świadczeniem nienależnie pobranym i w związku z tym podlega zwrotowi przez beneficjenta.

Zasada ta wynika z art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), zgodnie z którym za nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 43, albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 51, uważa się świadczenie lub zasiłek wypłacone za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające.

Ważne

Od tak nienależnie pobranych świadczeń, ustalanych na podstawie art. 63 ust. 11 ustawy o świadczeniu wspierającym, nie nalicza się odsetek ustawowych za opóźnienie.

Zobacz również:

Obowiązek naliczenia takich odsetek określa art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

ALE:

Przepis ten w sposób enumeratywny wylicza przypadki nienależnie pobranych świadczeń, w których odsetki ustawowe za opóźnienie są naliczane, nie wymieniając wśród nich świadczeń, o których mowa w przepisie szczególnym do ustawy o świadczeniach rodzinnych, jakim jest art. 63 ust.11 ustawy o świadczeniu wspierającym. W takim przypadku brak jest podstawy prawnej do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

Powiązane
Ile wyniesie świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku?
Ile wyniesie świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku?
Sąd nakazał przeliczenia emerytury. ZUS to zrobił, ale odliczył wcześniej pobrane emerytury
Sąd nakazał przeliczenia emerytury. ZUS to zrobił, ale odliczył wcześniej pobrane emerytury
ZUS: Zbędne drugie przeliczenie emerytury. Dlatego tylko raz stosuje się tabele średniego średniego dalszego trwania życia
ZUS: Zbędne drugie przeliczenie emerytury. Dlatego tylko raz stosuje się tabele średniego średniego dalszego trwania życia
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Świadczenie pielęgnacyjne z podwyżką o 99 zł. Bo nowa pensja minimalna 4666 zł brutto i 3605,85 zł netto
15 wrz 2025

Bo zasiłek pielęgnacyjny nie będzie miał podwyżki (aż do początku 2028 r.). Jak rząd tłumaczy dlatego, że 1 mln osób z zasiłkiem pielęgnacyjnym może się starać o świadczenie wspierające, które otrzymywało na koniec marca 2025 r. około 120 000 osób niepełnosprawnych (stopień znaczny). Zupełnie inna sytuacja w 2026 r. (i kolejnych latach jest w świadczeniu pielęgnacyjnym (zarówno "starym" jak i "nowym"). W 2026 r. świadczenie to będzie podwyższone o 99 zł. To 3% podwyżka na 2026 r. Nie tak duża jak w latach minionych, kiedy mieliśmy galopująca inflację. Ale porównując z 0% podwyżki dla zasiłku pielęgnacyjnego, nie wygląda to źle. Opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymają w 2026 r.
WIBOR w umowach kredytu. Czy opinia Rzeczniczki Generalnej TSUE, to sukces konsumentów, czy banków?
15 wrz 2025

W dniu 11 września 2025 r. Rzeczniczka Generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydała opinię w sprawie C-471/24 z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego przez Sąd Okręgowy w Częstochowie. Opinia ta jest całkowicie korzystna dla kredytobiorców i niekorzystna dla banków – twierdzi Radca Prawny Michał Kanabaja z Kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

Najniższa krajowa 2026: 4806 zł brutto. Ile netto do wypłaty na rękę minimalnego wynagrodzenia? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
15 wrz 2025

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r., określono, że od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 31,40 zł. Czy trzeba zmieniać (aneksować) umowy o pracę od nowego roku? Co może zrobić pracownik, gdy pracodawca nie wypłaca minimalnego wynagrodzenia? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową? Wyjaśniamy.
System kaucyjny 2025: od października mała rewolucja, a sklepy nie są gotowe? Dodatkowe koszty i brak miejsca na składowanie butelek i puszek
15 wrz 2025

Zaledwie kilkanaście dni pozostało do wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. Zgodnie z przepisami, które zaczną obowiązywać od 1 października, wszystkie sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw. będą musiały zbierać opakowania objęte systemem, z kolei mniejsze punkty sprzedaży mogą przystąpić do programu dobrowolnie. Zmiany są nowością nie tylko dla przedsiębiorców – badania pokazują, że z systemu kaucyjnego korzystało dotychczas zaledwie 28 proc. Polaków . Pozytywnie oceniły go trzy na cztery osoby z tej grupy, co potwierdza coraz większe przywiązanie konsumentów do kwestii ekologicznych w handlu detalicznym. Choć są one ważne również dla właścicieli sklepów, przepisy w obecnym kształcie rodzą w ich opinii zbyt wiele wyzwań finansowych i organizacyjnych.

REKLAMA

Rewolucja mieszkaniowa dla seniorów. Nowe przepisy pozwolą osobom starszym uciec z „więzienia czwartego piętra” i zamieszkać wygodnie już od 2026 roku
15 wrz 2025

Nowa ustawa wprowadzająca umowy najmu senioralnego lokalu to prawdziwa rewolucja dla starszych mieszkańców Polski. Już od 1 stycznia 2026 roku seniorzy mieszkający powyżej trzeciego piętra bez windy będą mogli zamienić swoje mieszkania na lokale dostosowane do ich potrzeb – bez konieczności spełniania kryteriów dochodowych. Projekt wprost rozwiązuje problem tzw. „więźniów czwartego piętra” i daje gminom narzędzia do elastycznego zarządzania mieszkaniowym zasobem, poprawiając jakość życia milionów osób starszych w całym kraju.
System kaucyjny od 1 października 2025 r. Nie zgniataj, nie niszcz butelek i puszek, bo nie dostaniesz zwrotu kaucji. Czy trzeba mieć paragon?
15 wrz 2025

W dniu 1 października 2025 roku zacznie obowiązywać w Polsce system kaucyjny. Przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach objętych systemem zobowiązani są do umieszczania na tych opakowaniach oznakowania wskazującego na objęcie opakowania systemem kaucyjnym i określającego wysokość kaucji. Przy zwrocie do sklepu butelki plastikowej o pojemności do 3 litrów, czy puszki metalowej do 1 litra (jeżeli są oznaczone znakiem systemu kaucyjnego) - otrzymasz 50 groszy za każdą taką butelkę, czy puszkę. Za zwrot każdej butelki szklanej (ze znakiem systemu kaucyjnego) o objętości do 1,5 litra, otrzymasz 1 zł. Nie trzeba mieć paragonu, by dostać zwrot kaucji.
Ustawowy zakaz zamieszczania w internecie zdjęć dzieci przez rodziców – rząd podjął decyzję po interwencji RPO
15 wrz 2025

W związku z pogłębiającym się problemem tzw. sharentingu, który polega na upowszechnianiu w środowisku cyfrowym, w szczególności w mediach społecznościowych, wizerunku dzieci przez rodziców i inne osoby – na skutek podjętej w tej sprawie interwencji przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) – Ministerstwo Cyfryzacji zajęło stanowisko w sprawie wprowadzenia w Polsce generalnego, ustawowego zakazu (lub ograniczenia) zamieszczania w internecie zdjęć dzieci.
Sąd: Jak liczyć zachowek od mieszkania [Wyrok w sprawie wydziedziczonego synka i trójki wnuków]
15 wrz 2025

W artykule przedstawiam przykład (za wyrokiem sądu) obliczania zachowku dla rodziny, w której spadkodawca miał trójkę dzieci i trójkę wnuków. Córka przejęła mieszkanie po ojcu na podstawie testamentu, pozostałe dzieci (i wnuki) nie otrzymali nic. Wnuki (3 osoby) dziedziczą dlatego, że ich ojciec (syn zmarłego spadkobiercy) także zmarł. Jak sąd obliczył zachowek? Przedstawiam to krok po kroku.

REKLAMA

Abp Przybylski: Lekcje religii i etyki powinny być dla uczniów obowiązkowe [wywiad]
14 wrz 2025

"Lekcje religii i etyki powinny być dla uczniów obowiązkowe" – powiedział nowy metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski w wywiadzie dla PAP. Dodał, że człowiek z natury jest religijny i etyczny, dlatego potrzebuje wiedzy o religii i wyborach moralnych, żeby harmonijnie się rozwijać.
Ustawa o ochronie ojczyzny. W czasie wojny wojsko może wyjąć pracownika z firmy na 7 dni
15 wrz 2025

Przepisy przewidują możliwość nałożenia na firmę świadczeń rzeczowych na rzecz wojska po wybuchu wojny. Pracodawcy muszą uwzględnić ryzyko prowadzenia działalności w sytuacji rekrutacji części pracowników do służby wojskowej. Pracownicy w czasie zatrudnienia mogą wykonywać świadczenia osobiste na rzecz wojska przerywając na ten okres (jednorazowo do 7 dni) świadczenie pracy dla pracodawcy.

REKLAMA