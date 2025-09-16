To plotka niekorzystna dla rządu. Nie ma odsetek od świadczenia pielęgnacyjnego [stopień znaczny]

Panie redaktorze! Dlaczego nikt nie pisze i o tym się nie mówi o odsetkach, które trzeba było zapłacić za te miesiące które pobierało się świadczenie pielęgnacyjne i które trzeba było zwrócić do MOPS.

Takie pytanie trafiło do redakcji Infor.pl. Odpowiadamy - nie ma obowiązku płacenia odsetek w opisanej przez czytelnika sytuacji, co potwierdził rząd odpowiadając na poniższą interpelację:

REKLAMA

REKLAMA

Procedura przyznania świadczenia wspierającego - Czy opiekun osoby niepełnosprawnej musi zapłacić odsetki zwracając świadczenie pielęgnacyjne

Zapytanie nr 2459 link do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku złożenia przez osobę z niepełnosprawnością wniosku o świadczenie wspierające

Szanowna Pani Minister,

z moim biurem kontaktują się opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

REKLAMA

1 stycznia 2024 r. ruszyła realizacja świadczenia wspierającego skierowanego do osób z niepełnosprawnościami, wprowadzonego ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z ww. ustawą nie ma możliwości łączenia świadczenia wspierającego, które otrzymuje pełnoletnia osoba niepełnosprawna, ze świadczeniem pielęgnacyjnym, do którego uprawniony jest opiekun osoby z niepełnosprawnością.

W momencie złożenia wniosku o świadczenie wspierające opiekun traci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Gdy okres, za który opiekun osoby z niepełnosprawnością pobierał z organu gminy świadczenie pielęgnacyjne, pokrywa się z tym, za który ZUS przyznał osobie z niepełnosprawnością świadczenie wspierające, to świadczenie pielęgnacyjne opiekun musi zwrócić gminie.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Ważne 1. Czy w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wspierające przez osobę z niepełnosprawnością opiekun osoby niepełnosprawnej musi zwrócić świadczenie pielęgnacyjne czy świadczenie pielęgnacyjne wraz z odsetkami od dnia złożenia wniosku przez osobę niepełnosprawną do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia? 2. Czy organa gminy otrzymały informacje z ministerstwa w ww. sprawie? 3. Czy do ministerstwa napływają informacje, iż w różnych regionach Polski decyzje o zwrocie świadczenia pielęgnacyjnego przy wyborze przez osobę z niepełnosprawnością świadczenia wspierającego są różne, gdyż dotyczą zwrotu samego świadczenia pielęgnacyjnego albo zwrotu tego świadczenia wraz z odsetkami?

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Rząd potwierdza: Opiekun osoby niepełnosprawnej wolny od odsetek od świadczenie pielęgnacyjne [stopień znaczny]

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny - BM-II.059.2.29.2025 Warszawa

Plik PDF z odpowiedzią rządu do ściągnięcia:

plik świadczenie pielęgnacyjne odsetki

Pan Szymon Hołownia Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 2459 link Pani Posłanki Iwony Hartwich, w sprawie zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku złożenia przez osobę z niepełnosprawnością wniosku o świadczenie wspierające, proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia

Od 1 stycznia 2024 r., kiedy weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym, obowiązuje zawarty w niej przepis art. 63 ust. 6-11, który wyklucza możliwość pobierania przez opiekuna osoby z niepełnosprawnościami świadczenia opiekuńczego (tj. tzw. starego świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna) na zasadach praw nabytych za ten sam okres, za który osoba wymagająca opieki otrzyma własne świadczenie wspierające.

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przyznane/wypłacone opiekunowi za ten sam okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające jest świadczeniem nienależnie pobranym i w związku z tym podlega zwrotowi przez beneficjenta.

Zasada ta wynika z art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), zgodnie z którym za nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 43, albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 51, uważa się świadczenie lub zasiłek wypłacone za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające.

Ważne Od tak nienależnie pobranych świadczeń, ustalanych na podstawie art. 63 ust. 11 ustawy o świadczeniu wspierającym, nie nalicza się odsetek ustawowych za opóźnienie.

Obowiązek naliczenia takich odsetek określa art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

ALE: