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Strona główna » Prawo » Służby mundurowe » Wojsko » Emeryt mundurowy 60 lat: Mimo że oddałem Ojczyźnie ponad 39 lat życia, jestem przez nią traktowany jak {dojna krowa} i żadna władza nie chce tego zmienić

Emeryt mundurowy 60 lat: Mimo że oddałem Ojczyźnie ponad 39 lat życia, jestem przez nią traktowany jak {dojna krowa} i żadna władza nie chce tego zmienić

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15 lipca 2026, 22:44
[Data aktualizacji 15 lipca 2026, 22:44]
oprac. Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Emeryt mundurowy 60 lat: Mimo że oddałem Ojczyźnie ponad 39 lat życia, jestem przez nią traktowany jak {dojna krowa} i żadna władza nie chce tego zmienić
Emeryt mundurowy 60 lat: Mimo że oddałem Ojczyźnie ponad 39 lat życia, jestem przez nią traktowany jak {dojna krowa} i żadna władza nie chce tego zmienić
Tomasz Król
Własne

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Przypominamy list emeryta z 2025 r., który jest poszkodowany przez system emerytalny (w jego opinii). Dotyczy wielu osób, które rozpoczęły służbę przed 1999 r. Jak w każdej umowie o pracę dziś ich wypłaty są pomniejszane o składki ZUS. Co w tym szczególnego? Bo te składki nie mają wpływu na ich emeryturę. Jeżeli emeryt mundurowy rozpoczął służbę przed 1999 r., to nie może mieć drugiej emerytury cywilnej obok tej mundurowej - albo jedną albo drugą. Możliwość zwiększenia emerytury mundurowej o składki w ZUS jest ograniczona tzw. limitem 75% kwoty bazowej.

Do redakcji Infor.pl stale przychodzą listy od emerytów mundurowych, którzy dorabiają sobie na emeryturze pracą w cywilu. Są poszkodowani przez system emerytalny (w ich opinii), o ile rozpoczęli służbę przed 1999 r. Jak w każdej umowie o pracę ich wypłaty są pomniejszane o składki ZUS. Co w tym szczególnego? Jeżeli emeryt mundurowy rozpoczął służbę przed 1999 r., to nie może mieć drugiej emerytury cywilnej obok tej mundurowej - albo jedną albo drugą. Możliwość zwiększenia emerytury mundurowej o składki w ZUS jest ograniczona tzw. limitem 75% kwoty bazowej.

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Pomimo braku możliwości skorzystania (praktycznej) ze składek w ZUS, praca cywilna emeryta mundurowego jest obciążana składkami ZUS. Pozostaje mu napisanie np. takiego listu do redakcji (i nic więcej):

Szanowny Panie,

Jestem emerytem mundurowym, który przesłużył w wojsku 39 lat i 6 miesięcy. Przeszedłem na emeryturę, osiągając również 60. rok życia. Po zakończeniu służby wojskowej w 2022 roku rozpocząłem pracę, z której potrącane są składki do ZUS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami emerytalnymi nie otrzymam jednak emerytury cywilnej, ponieważ rozpocząłem służbę wojskową przed 1999 rokiem. Pomimo że nigdy przed wojskiem nie pracowałem i nie odprowadzano za mnie składek, nie mam możliwości wypracowania emerytury z ZUS.

W mojej ocenie, mimo że oddałem Ojczyźnie ponad 39 lat życia, jestem przez nią traktowany jak „dojna krowa” i żadna władza nie chce tego zmienić. Takich jak ja, którzy odsłużyli tzw. „maksa” i przed rozpoczęciem służby wojskowej nie mieli odprowadzanych składek do ZUS, jest wielu. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego żadna rządząca partia nie chce się tym zająć, aby umożliwić nam skorzystanie ze składek potrącanych po uzyskaniu statusu emeryta, mimo że rozpoczęliśmy służbę wojskową przed 1999 rokiem.

Z poważaniem,

Wcześniejsze listy w tej sprawie:

Zobacz również:

Jak to jest z dwoma emeryturami w wojsku - cywilnej i mundurowej (kluczowy rok rozpoczęcia służby: przed 1999 r. albo po 1999 r.

Emeryt mundurowy dorabia na emeryturze. Są możliwe dwie ścieżki dla jego składek pobranych przez ZUS:

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1) rozpoczął służbę przed 2 stycznia 1999 r. - ma jedną emeryturę mundurową. Co się dzieje ze składkami do ZUS?

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Zgodnie z art. 14 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 dolicza się do wysługi emerytalnej przypadające po zwolnieniu ze służby okresy zatrudnienia (przebyte przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy) i okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia (po dniu 31 grudnia 1998 r.). Okresy te uwzględnia się, jeżeli emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy wymiaru i emeryt ukończył 55 lat życia – mężczyzna i 50 lat życia – kobieta albo stał się inwalidą. Za każdy rok okresu zatrudnienia lub ubezpieczenia zaliczonego do wysługi emerytalnej emeryturę obliczoną na podstawie art. 15 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin zwiększa się o 1,3% podstawy jej wymiaru.

2) rozpoczął służbę po 2 stycznia 1999 r. służbę emeryt mundurowy teoretycznie może mieć emeryturę cywilną obok emerytury wojskowej. Ale nie jest to takie proste.

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Źródło: INFOR
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