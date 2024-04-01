REKLAMA
Rekompensaty za przedpłaty na zakup samochodów osobowych
Obowiązywał:
od 2024-04-01
do 2024-06-30
|Kwoty rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych
|Samochód marki
|Kwota rekompensaty
|Okres obowiązywania
|Podstawa prawna
|Fiat 126p
FSO 1500
| 18 564,00 zł
26 435,00 zł
|II kwartał 2024 r.
|M.P. z 2024 r., poz.99
