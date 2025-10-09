REKLAMA
Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.
|Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych (w stosunku rocznym)
|w 2025 r.
|12 %
Do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r. stosuje się obniżoną stawkę odsetek w wysokości połowy stawki podstawowej, pod warunkiem złożenia, samodzielnie, bez udziału organu podatkowego, korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
Stawka obniżona o połowę będzie także stosowana w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r., po warunkiem złożenia korekty deklaracji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
|Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 50% (w stosunku rocznym)
|w 2025 r.
|6 %
|Podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 150% (w stosunku rocznym)
|w 2025 r. (od 1 stycznia 2016 r.)
|18 %
Obniżone odsetki stosuje się na podstawie art. 56a Ordynacji podatkowej oraz art. 65 ust. 6b pkt 1 Prawa celnego.
Archiwum
2025-10-092025-11-05
