Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych (w stosunku rocznym) w 2025 r. 12 %

Do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r. stosuje się obniżoną stawkę odsetek w wysokości połowy stawki podstawowej, pod warunkiem złożenia, samodzielnie, bez udziału organu podatkowego, korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Stawka obniżona o połowę będzie także stosowana w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r., po warunkiem złożenia korekty deklaracji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 50% (w stosunku rocznym) w 2025 r. 6 %

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 150% (w stosunku rocznym) w 2025 r. (od 1 stycznia 2016 r.) 18 %

Obniżone odsetki stosuje się na podstawie art. 56a Ordynacji podatkowej oraz art. 65 ust. 6b pkt 1 Prawa celnego.