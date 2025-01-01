REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Podatki » Grzywna za przestępstwo skarbowe

Grzywna za przestępstwo skarbowe

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Grzywna za przestępstwo skarbowe jest wymierzana w stawkach dziennych. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia za pracę ani przekraczać jej czterystukrotności.

minimalna stawka dzienna (1/30 × 4.806 zł)

160,20 zł

maksymalna stawka dzienna (160,20 zł × 400)

64 080 zł

minimalna grzywna (10 stawek × 160,20 zł)

1 602 zł

maksymalna grzywna (720 stawek × 64 080 zł)

46 137 600 zł

