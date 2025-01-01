REKLAMA
Grzywna za przestępstwo skarbowe
Grzywna za przestępstwo skarbowe jest wymierzana w stawkach dziennych. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia za pracę ani przekraczać jej czterystukrotności.
|
minimalna stawka dzienna (1/30 × 4.806 zł)
|
160,20 zł
|
maksymalna stawka dzienna (160,20 zł × 400)
|
64 080 zł
|
minimalna grzywna (10 stawek × 160,20 zł)
|
1 602 zł
|
maksymalna grzywna (720 stawek × 64 080 zł)
|
46 137 600 zł
Archiwum
-
Lp.Okres odOkres do
-
Lp.Okres odOkres do
-
Lp.Okres odOkres do
-
1.2026-01-01
-
-
-
-
-
REKLAMA