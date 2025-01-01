REKLAMA
Akcyza na papierosy
Stawka akcyzy na papierosy
Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów oraz średnia ważona detaliczna cena sprzedaży tytoniu do palenia na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy oraz stawki akcyzy dla wyrobów nowatorskich na rok 2026, która wynosi w przypadku:
1) papierosów – 1031,46 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk;
2) tytoniu do palenia – 831,30 zł w przeliczeniu na kilogram.
Archiwum
2026-01-01
