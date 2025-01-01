REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Podatki » Podatek akcyzowy » Akcyza na papierosy

Akcyza na papierosy

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Stawka akcyzy na papierosy

Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów oraz średnia ważona detaliczna cena sprzedaży tytoniu do palenia na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy oraz stawki akcyzy dla wyrobów nowatorskich na rok 2026, która wynosi w przypadku:

1) papierosów – 1031,46 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk;

2) tytoniu do palenia – 831,30 zł w przeliczeniu na kilogram.

REKLAMA

