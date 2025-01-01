REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Podatki » Podatek dochodowy od osób fizycznych » Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2026 r.

Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskali:

 w 2026 r.

przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej:

2 000 000 euro

 8 517000 zł
(równowartość
2 000 000 euro)

przychody uzyskiwane wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty:

2 000 000 euro

przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, a łączne przychody nie przekroczyły kwoty:

2 000 000 euro

Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty

200 000 euro

 851 720  zł
(równowartość
200 000 euro)

Przeliczenia na walutę polską dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs euro na dzień 1 października 2025 r. wyniósł 4,2586 zł.

