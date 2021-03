Ulgi i odliczenia od dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych

1

Wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi po 1 stycznia 2002 r. przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo -kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek) na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z: 1) budową budynku mieszkalnego albo 2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo 3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo 4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego

(art.26 b ust. 1 ustawy o p.d.o.f.; (art.11 ustawy o zmianie p.d.o.f. (Dz.U. z 2003 r. Nr 202 , poz.1956).

Faktycznie zapłacone odsetki od kredytu (pożyczki), jedynie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza limitu dużej ulgi budowlanej (w 2006 r. - 189 000 zł). ustalonej w roku zakończenia inwestycji.