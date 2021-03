Ulgi i odliczenia od dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 r.

Uwaga: Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2016 r. nabyli prawo do odliczenia, zachowują je po dniu 31 grudnia 2015 r., w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 r.

7.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga odsetkowa (art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... - Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316) Uwaga: Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325.990 zł dla inwestycji zakończonych w 2016 r.