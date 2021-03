Ulgi i odliczenia od dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych

1

Wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego udzielonego podatnikowi po 1 stycznia 2002 r. przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek) na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt mieszkaniowy przysługuje prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek: - od kredytu mieszkaniowego, - od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego, - od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa powyżej do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

(art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw -Dz.U. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.).

Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 264.810 zł