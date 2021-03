Stawka CIT

od 1 stycznia do 31 grudnia 1997 r. - 38% podstawy opodatkowania

od 1 stycznia do 31 grudnia 1998 r. - 36% podstawy opodatkowania

od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r. - 34% podstawy opodatkowania

od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. - 30% podstawy opodatkowania

od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. - 28% podstawy opodatkowania

od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. - 28% podstawy opodatkowania

od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. - 27% podstawy opodatkowania

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( j.t. Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz.482 z późn. zm.).