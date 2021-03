Podatek od spadków i darowizn

Od 29 lutego 2000 r. podwyższono, zawarte w ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz.U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 z późn. zm.):

kwoty zwolnione od podatku z tytułu nabycia w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę, zaliczoną do I grupy podatkowej z 7510 zł do 9057 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie z 15 020 zł do 18 114 zł. Zwolnienie to obowiązuje, jeżeli w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę lokalu w małym domu mieszkalnym, budowę domu jednorodzinnego albo nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;

kwoty wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych wolne od podatku od spadków i darowizn:

- jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej z 7510 zł do 9057 zł,

- jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej z 5670 zł do 6838 zł,

- jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej z 3820 zł do 4607 zł,

przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Obecnie skala ta wygląda następująco:

Kwoty nadwyżki

w zł Podatek wynosi ponad do 1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej . 9660 3% 9660 19320 289 zł 80 gr. i 5% od nadwyżki ponad 9660 zł 19320 . 772 zł 80 gr. i 7% od nadwyżki ponad 19320 zł 2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej . 9660 7% 9660 19320 676 zł 20 gr. i 9% od nadwyżki ponad 9660 zł 19320 . 1545 zł 60 gr. i 12% od nadwyżki ponad 19320 zł 3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej . 9660 12% 9660 19320 1159 zł 20 gr. i 16% od nadwyżki ponad 9660 zł 19320 . 2704 zł 80 gr. i 20% od nadwyżki ponad 19320 zł

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

do grupy I małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,

do grupy II zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,

do grupy III innych nabywców.

Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 13, poz. 169)