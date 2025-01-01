REKLAMA
Ograniczenie podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Obowiązywał:
od 2026-01-01
Ograniczenie podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
|
Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
|
2026 r.
|
23 550 zł
|
M.P. z 2025 r., poz. 1216
Archiwum
-
Lp.Okres odOkres do
-
Lp.Okres odOkres do
-
Lp.Okres odOkres do
-
1.2026-01-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REKLAMA