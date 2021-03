Urlop ojcowski

Urlop ojcowski

Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:



- do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo

- do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.



Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.



Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.



Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. , poz. 1502 z późn. zm.).