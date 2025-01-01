REKLAMA
Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
Przedsiębiorcy zlecający prace osobom fizycznym w ramach umów zlecenia oraz samozatrudnionym (niezatrudniającym pracowników lub niezawierającym umów ze zleceniobiorcami) są zobowiązani do stosowania wobec tych osób minimalnej stawki godzinowej.
Od 1 stycznia 2026 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 31,40 zł brutto
