Obowiązywał: od 2004-05-01 do 2006-08-31

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Kwota świadczenia (w zł) Uwagi urodzenie dziecka 1000* jednorazowo opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego** 400 miesięcznie samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych*** 400 miesięcznie samotnego wychowywania dziecka 170 na dziecko 250 na dziecko niepełnosprawne z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej** 50 na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego** 50 miesięcznie

na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 70 miesięcznie

na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia rozpoczęcia roku szkolnego 90 jednorazowo na dziecko

wypłacany raz w roku podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 80 10 miesięcy w roku - od września do czerwca, na dziecko 40 10 miesięcy w roku - od września do czerwca, na dziecko

Prawo do dodatków wymienionych w tabeli przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny

*od 1 stycznia 2006 r. (jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł lub 583 zł),

** od 1 września 2005 r. wypłacany wyłącznie przez gminy,

*** od 1 września 2005 r. dodatek został zlikwidowany, jednak osoby otrzymujące dodatek do 31 sierpnia 2005 r. zachowają do niego prawo do zakończenia trzyletniego okresu jego pobierania.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255); zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz.2260.