Zasiłek chorobowy rolników

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni.

Zasiłek chorobowy przysługuje za okres czasowej niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez 180 dni.

Zasiłek chorobowy przyznaje się i wypłaca na podstawie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy wydanego przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, upoważnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli po wyczerpaniu okresu zasiłkowego trwającego 180 dni ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy, zasiłek chorobowy przedłuża się na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż o dalsze 360 dni.

Zasiłek chorobowy z tytułu czasowej niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 180 dni, przyznaje się i wypłaca na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarzy rzeczoznawców Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pierwszej instancji, a przez komisje lekarskie Kasy w drugiej instancji, w trybie określonym w art. 46 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zasiłek chorobowy wynosi 9 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni.

Zasiłek nie przysługuje za okres:

1) przebywania ubezpieczonego, na koszt Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w zakładzie opieki zdrowotnej w celu rehabilitacji;

2) po ustaniu ubezpieczenia.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.);

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz.U. Nr 98, poz. 652 ze zm.).