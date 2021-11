ZUS wypłaca czternaste emerytury

Do dolnośląskich seniorów trafiło już ponad 300 tys. „czternastek”. ZUS przypomina, iż dodatkowa wypłata trafia do emerytów i rencistów wraz z listopadową emeryturą.

Czternasta emerytura - kto otrzymał dodatkową wypłatę?

Ponad 300 tys. „czternastek”, na kwotę 350 mln złotych trafiło już do dolnośląskich seniorów. W tym 112 262 14. dostali klienci wrocławskiego oddziału ZUS (na kwotę: 128 030 464,62 zł.), 103 342 wałbrzyskiego oddziału (na kwotę: 119949305,43) i 89 558 – legnickiego (na kwotę: 102 671 931,3). W sumie Dolnośląscy do 10.11 dostaną z ZUS 350 651 701,3 zł.

- Przypominam, że czternasta emerytura jest przyznawana z urzędu i nie trzeba wypełniać żadnego wniosku. Dodatkowa wypłata trafia do emerytów i rencistów wraz z listopadową emeryturą a to oznacza, że do tej port dostały ją osoby, które co miesiąc mają swoje pieniądze z ZUS wypłacane 1, 5, 6 i 10 dnia miesiąca – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka podaje, że łączny koszt wypłaty czternastych emerytur to jest ponad 11 mld zł. Dodatkową wypłatę otrzyma w sumie ponad 9 mln osób, w tym prawie 8 mln w pełnej wysokości.

Ile wynosi czternasta emerytura w 2021 r.?

Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymują osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali dostają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Na przykład:, jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, wówczas czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł (1250,88 – 100 zł = 1150,88 zł).

Tzw. czternastka w 2021 r. wynosi 1250,88 zł brutto i przysługuje osobom, które na dzień 31 października 2021 r. mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do świadczeń będzie zawieszone.

Czternasta emerytura podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, nie są dokonywane potrącenia i egzekucje.

Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego