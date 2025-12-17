REKLAMA

Przeciętna stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca 2025r.

Przeciętna stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca 2025r.

Obowiązuje:
od 2025-12-17

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

Tabela przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

(plik w formacie pdf ze strony internetowej Dziennika Urzędowego RP - Monitor Polski )

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

