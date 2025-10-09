REKLAMA
Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie
Obowiązywał:
od 2025-10-09
do 2025-11-05
Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie
|Rodzaje odsetek
|Stawka odsetek obowiązująca
|Stawka odsetek ustawowych
|8 % w stosunku rocznym
|Maksymalna stawka odsetek ustawowych
|16 % w stosunku rocznym
|Stawka odsetek za opóźnienie
|10 % w stosunku rocznym
|Maksymalna wysokość odsetek za
opóźnienie
|20 % w stosunku rocznym
Archiwum
-
Lp.Okres odOkres do
-
Lp.Okres odOkres do
-
Lp.Okres odOkres do
-
-
2.2025-10-092025-11-05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
