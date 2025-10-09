REKLAMA

Serwisy

Strona główna » Wskaźniki » Odsetki » Odsetki ustawowe » Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie

Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie

Obowiązywał:
od 2025-10-09
do 2025-11-05

Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie

Rodzaje odsetek Stawka odsetek obowiązująca
 
Stawka odsetek ustawowych 8 % w stosunku rocznym
Maksymalna stawka odsetek ustawowych 16 % w stosunku rocznym
Stawka odsetek za opóźnienie 10 % w stosunku rocznym
Maksymalna wysokość odsetek za
opóźnienie		 20 % w stosunku rocznym

