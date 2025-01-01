REKLAMA
Odsetki z tytułu nieprzekazania składek do otwartego funduszu emerytalnego
Obowiązywał:
od 2026-01-01
Odsetki z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego w 2026 r.
|Okres obowiązywania
|Wysokość odsetek
|Podstawa prawna
|Od 1 stycznia 2026 r. do 31 marca 2026 r.
|4,54%
|M.P. z 2025 r., poz.1232
Archiwum
Lp.Okres odOkres do
Lp.Okres odOkres do
Lp.Okres odOkres do
1.2026-01-01
