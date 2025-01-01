REKLAMA

Odsetki z tytułu nieprzekazania składek do otwartego funduszu emerytalnego

Odsetki z tytułu nieprzekazania składek do otwartego funduszu emerytalnego

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Odsetki z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego w 2026 r.

Okres obowiązywania Wysokość odsetek Podstawa prawna
Od 1 stycznia 2026 r. do 31 marca 2026 r. 4,54% M.P. z 2025 r., poz.1232

REKLAMA

