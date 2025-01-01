REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Opłaty » Kara porządkowa

Kara porządkowa

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Wysokość kwoty, o której mowa w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Okres obowiązywania Wysokość kary Podstawa prawna
2026 r. 3800 zł M.P. z 2025 poz. 761

Kara porządkowa w razie niestawiennictwa pomimo prawidłowego wezwania organu podatkowego.

Karę porządkową nakłada się w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

Termin płatności kary porządkowej wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Organ podatkowy, który nałożył karę porządkową, może, na wniosek ukaranego, złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej, uznać za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewykonanie innych obowiązków i uchylić postanowienie nakładające karę.

