Kara porządkowa
Wysokość kwoty, o której mowa w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa.
|Okres obowiązywania
|Wysokość kary
|Podstawa prawna
|2026 r.
|3800 zł
|M.P. z 2025 poz. 761
Kara porządkowa w razie niestawiennictwa pomimo prawidłowego wezwania organu podatkowego.
Karę porządkową nakłada się w formie postanowienia, na które służy zażalenie.
Termin płatności kary porządkowej wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Organ podatkowy, który nałożył karę porządkową, może, na wniosek ukaranego, złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej, uznać za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewykonanie innych obowiązków i uchylić postanowienie nakładające karę.
Archiwum
1.2026-01-01
