Opłaty za krew i jej składniki
Opłata za krew i poszczególne składniki krwi wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi w 2026 r. wynosi:
|
1
|
348 zł
|
za jednostkę krwi pełnej konserwowanej
|
2
|
234 zł
|
za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej
|
3
|
332 zł
|
za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy
|
4
|
654 zł
|
za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
|
5
|
1265 zł
|
za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy
|
6
|
1587 zł
|
za jednostkę koncentratu granulocytarnego
|
7
|
126 zł
|
za jednostkę osocza świeżo mrożonego
|
8
|
246 zł
|
za jednostkę krioprecypitatu
Określenie:
- jednostka krwi pełnej konserwowanej oznacza 450 ml (+/- 10%) z odpowiednią ilością płynu konserwującego;
- jednostka koncentratu krwinek czerwonych - odpowiednią objętość składnika zawierającą nie mniej niż 40 g hemoglobiny, a w przypadku rozmrażanego koncentratu krwinek czerwonych 36 g hemoglobiny, uzyskaną z jednostki krwi pełnej lub metodą aferezy;
- dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej – koncentrat krwinek płytkowych uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych, uzyskanych przez połączenie pojedynczych jednostek uzyskanych z krwi pełnej (zawierający nie mniej niż 3×1011 krwinek płytkowych);
- dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy – koncentrat krwinek płytkowych, uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych, uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego (zawierający nie mniej niż 3×1011 krwinek płytkowych);
- jednostka koncentratu granulocytarnego – składnik krwi, zawierający granulocyty zawieszone w osoczu, otrzymany od jednego dawcy metodą aferezy;
- jednostka osocza świeżo mrożonego – co najmniej 150 ml osocza uzyskanego z jednostki krwi pełnej albo 200 ml (± 10%) osocza uzyskanego metodą aferezy; jednostka osocza świeżo mrożonego wydawana do przetoczenia biorcy musi być po karencji lub po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych;
- jednostka krioprecypitatu – frakcję krioglobulin o objętości 20–30 ml uzyskaną z jednej jednostki osocza świeżo mrożonego;
- jednostka osocza świeżo mrożonego - co najmniej 150 ml osocza uzyskanego z jednostki krwi pełnej albo 200 ml (+/- 10%) osocza uzyskanego metodą aferezy; jednostka osocza świeżo mrożonego wydawana do przetoczenia biorcy musi być po karencji lub po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych;
- jednostka krioprecypitatu - frakcję krioglobulin w objętości 20-30 ml uzyskaną z jednej jednostki osocza świeżo mrożonego;
- dawka pediatryczna – część jednostki lub dawki terapeutycznej krwi lub jej składnika, przeznaczoną do użytku neo-natologicznego lub pediatrycznego, o objętości lub zawartości komórkowych składników krwi, określonych w zamówieniu indywidualnym na krew i jej składniki.
