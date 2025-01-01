REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Opłaty » Opłaty za krew » Opłaty za krew i jej składniki

Opłaty za krew i jej składniki

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Opłaty za krew i jej składniki

Opłata za krew i poszczególne składniki krwi wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi w 2026 r. wynosi:

1

348 zł

za jednostkę krwi pełnej konserwowanej

2

234 zł

za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej

3

332 zł

za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy

4

654  zł

za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej

5

1265 zł

za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy

6

1587  zł

za jednostkę koncentratu granulocytarnego

7

126 zł

za jednostkę osocza świeżo mrożonego

8

246 zł

za jednostkę krioprecypitatu

Określenie:

- jednostka krwi pełnej konserwowanej oznacza 450 ml (+/- 10%) z odpowiednią ilością płynu konserwującego;

- jednostka koncentratu krwinek czerwonych - odpowiednią objętość składnika zawierającą nie mniej niż 40 g hemoglobiny, a w przypadku rozmrażanego koncentratu krwinek czerwonych 36 g hemoglobiny, uzyskaną z jednostki krwi pełnej lub metodą aferezy;

- dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej – koncentrat krwinek płytkowych uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych, uzyskanych przez połączenie pojedynczych jednostek uzyskanych z krwi pełnej (zawierający nie mniej niż 3×1011 krwinek płytkowych);

- dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy – koncentrat krwinek płytkowych, uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych, uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego (zawierający nie mniej niż 3×1011 krwinek płytkowych);

- jednostka koncentratu granulocytarnego – składnik krwi, zawierający granulocyty zawieszone w osoczu, otrzymany od jednego dawcy metodą aferezy;

- jednostka osocza świeżo mrożonego – co najmniej 150 ml osocza uzyskanego z jednostki krwi pełnej albo 200 ml (± 10%) osocza uzyskanego metodą aferezy; jednostka osocza świeżo mrożonego wydawana do przetoczenia biorcy musi być po karencji lub po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych;

- jednostka krioprecypitatu – frakcję krioglobulin o objętości 20–30 ml uzyskaną z jednej jednostki osocza świeżo mrożonego;

- jednostka osocza świeżo mrożonego - co najmniej 150 ml osocza uzyskanego z jednostki krwi pełnej albo 200 ml (+/- 10%) osocza uzyskanego metodą aferezy; jednostka osocza świeżo mrożonego wydawana do przetoczenia biorcy musi być po karencji lub po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych;

- jednostka krioprecypitatu - frakcję krioglobulin w objętości 20-30 ml uzyskaną z jednej jednostki osocza świeżo mrożonego;

- dawka pediatryczna – część jednostki lub dawki terapeutycznej krwi lub jej składnika, przeznaczoną do użytku neo-natologicznego lub pediatrycznego, o objętości lub zawartości komórkowych składników krwi, określonych w zamówieniu indywidualnym na krew i jej składniki.

Archiwum

  • Lp.
    Okres od
    Okres do
  • Lp.
    Okres od
    Okres do
  • Lp.
    Okres od
    Okres do

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Nieruchomości

Główny Urząd Statystyczny

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wskaźniki bankowe

Opłaty

Odsetki

Diety, ryczałty i rekompensaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA