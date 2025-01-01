REKLAMA
Grzywna za wykroczenie skarbowe
Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna określona kwotowo. Orzeka ją sąd albo - w przypadku spełnienia określonych wymogów - uprawniony funkcjonariusz w postępowaniu mandatowym. Sąd wymierza grzywnę w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Funkcjonariusze mają prawo ukarać grzywną nieprzekraczającą pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
|
minimalna grzywna (1/10 × 4.806 zł)
|
480 zł
|
maksymalna grzywna (20 × 4.806 zł)
|
96 120 zł
|
mandat karny (do 5 × 4.806 zł)
|
do 24.030 zł
