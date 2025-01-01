REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Podatki » Grzywna za wykroczenie skarbowe

Grzywna za wykroczenie skarbowe

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna określona kwotowo. Orzeka ją sąd albo - w przypadku spełnienia określonych wymogów - uprawniony funkcjonariusz w postępowaniu mandatowym. Sąd wymierza grzywnę w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Funkcjonariusze mają prawo ukarać grzywną nieprzekraczającą pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

minimalna grzywna (1/10 × 4.806 zł)

480 zł

maksymalna grzywna (20 × 4.806 zł)

96 120 zł

mandat karny (do 5 × 4.806 zł)

do 24.030 zł

Archiwum

  • Lp.
    Okres od
    Okres do
  • Lp.
    Okres od
    Okres do
  • Lp.
    Okres od
    Okres do

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Nieruchomości

Główny Urząd Statystyczny

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wskaźniki bankowe

Opłaty

Odsetki

Diety, ryczałty i rekompensaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA