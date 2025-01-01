REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Podatki » Podatek dochodowy od osób fizycznych » Koszty uzyskania przychodu w 2026 r.

Koszty uzyskania przychodu w 2026 r.

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Koszty uzyskania przychodu w 2026 r.

Z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

Przychody podatnika

Koszty miesięczne
(w zł)

Koszty roczne
(w zł)

Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy)

250

nie więcej
niż 3 000

Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy)

250

łącznie
nie więcej
niż 4 500

Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę)

300

łącznie
nie więcej
niż 3 600

Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę)

300

łącznie
nie więcej
niż 5 400


Z tytułu praw autorskich

Źródło przychodów

Wysokość kosztów

Maksymalna kwota kosztów w zł w roku podatkowym

Zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego

50%

50% koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika łącznie w roku podatkowym nie mogą przekroczyć kwoty 120 000zł,

Podatnik może zastosować faktyczne koszty uzyskania, nawet jeżeli w roku podatkowym przekroczyły ww. limit, pod warunkiem że jest w stanie udokumentować, że takie koszty poniósł.

Opłata licencyjna za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną

50%

Korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzanie przez nich tymi prawami, w ramach:
a) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
b) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
c) produkcji audialnej i audiowizualnej,
d) działalności publicystycznej,
e) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej,
popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej,
f) działalności konserwatorskiej,
g) prawa zależnego do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia,
h) działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej,
badawczej, badawczo-dydaktycznej*) oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

50%

*) Do przychodów uzyskiwanych w ramach działalności badawczej i badawczo-dydaktycznej 50-proc. koszty uzyskania przychodów stosuje się od 1 października 2018 r.

Archiwum

  • Lp.
    Okres od
    Okres do
  • Lp.
    Okres od
    Okres do
  • Lp.
    Okres od
    Okres do

