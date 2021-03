Stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej

Stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej w 2013 r.

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa

Lp. Zakres działalności Oznaczenie stawek W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) do 5000 ponad 5000 do 50 000 powyżej 50 000 1 usługi ślusarskie 0 362 423 465 1 627 678 782 2 800 921 1046 3 1003 1150 1278 2 usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych 0 258 281 322 1 500 537 577 2 615 678 761 3 usługi rusznikarskie 0 180 203 218 1 340 401 446 4 usługi w zakresie złotnictwa – jubilerstwa – dla ludności 0 423 465 465 1 722 827 827 2 1084 1208 1208 5 usługi grawerskie 0 378 423 482 1 700 800 905 6 usługi w zakresie wyrobu pieczątek 0 340 401 446 1 640 700 800 7 usługi pobielania kotłów i naczyń 0 761 761 761 1 1490 1490 1490 8 usługi kowalskie 0 180 203 218 1 362 423 465 2 500 537 577 3 551 602 653 9 usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej 0 378 446 482 1 700 800 905 2 1068 1218 1337 3 1337 1477 1605 10 usługi w zakresie kotlarstwa 0 340 401 446 1 615 678 761 11 usługi w zakresie mechaniki maszyn 0 301 340 378 1 551 591 640 2 700 800 905 3 844 965 1084 4 1027 1170 1295 12 usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych 0 180 218 242 1 378 423 482 2 511 562 602 3 591 640 700 4 653 741 844 13 usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego 0 218 258 281 1 500 551 591 2 640 700 800 3 782 884 1003 14 usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej 0 242 258 301 1 500 537 577 2 615 678 761 3 722 827 921 15 usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych 0 242 258 301 1 511 562 602 16 usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag 0 301 340 378 1 577 627 678 17 usługi zegarmistrzowskie 0 180 218 242 1 401 446 500 2 525 577 615 3 602 668 741 18 usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów 0 537 577 627 1 1046 1191 1307 2 1503 1654 1817 3 1928 2207 2487 19 usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą 0 322 362 401 1 615 678 761 2 827 946 1068 3 1084 1250 1355 4 1250 1384 1503 5 1457 1605 1759 20 usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej 0 401 446 500 1 722 844 946 2 1068 1231 1337 3 1278 1399 1536 21 naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych 0 258 301 340 1 537 577 627 2 668 761 865 22 usługi w zakresie tele- i radiomechaniki 0 258 281 322 1 511 562 602 2 640 700 800 3 844 965 1084 4 1027 1170 1295 23 usługi w zakresie bieżnikowania opon 0 525 525 525 1 905 905 905 2 1208 1208 1208 3 1370 1370 1370 24 usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon 0 362 423 465 1 640 700 800 2 905 1046 1170 3 1128 1266 1384 25 szklarstwo* 0 322 322 322 1 627 627 627 2 800 800 800 3 965 965 965 26 witrażownictwo* 0 242 258 301 1 500 551 591 2 615 678 761 3 627 800 905 27 usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien 0 322 362 401 1 577 627 678 2 761 865 985 3 965 1084 1231 28 kołodziejstwo* 0 242 242 242 1 482 482 482 2 591 591 591 29 usługi w zakresie pozłotnictwa 0 203 242 258 1 423 482 525 2 537 577 627 3 591 640 700 30 usługi tapicerskie 0 218 258 281 1 500 551 591 2 627 678 782 3 722 844 946 31 bednarstwo* 0 160 160 160 1 340 340 340 2 465 465 465 32 koszykarstwo* 0 401 401 465 1 921 921 921 2 1307 1307 1307 33 wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy* 0 218 218 218 1 482 482 482 34 gręplarstwo* 0 119 139 160 1 322 362 401 2 423 482 525 35 kilimiarstwo* 0 281 281 281 1 577 577 577 2 722 722 722 36 koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego* 0 139 139 139 1 322 322 322 37 usługi hafciarskie 0 203 218 218 1 401 446 446 2 537 577 577 3 615 668 668 4 668 741 741 38 dziewiarstwo na drutach i szydełkach* 0 79 79 79 1 218 218 218 2 301 301 301 39 repasacja pończoch 0 79 79 79 1 218 218 218 40 usługi w zakresie bieliźniarstwa 0 139 160 180 1 340 378 423 2 465 511 551 41 usługi w zakresie gorseciarstwa 0 139 160 180 1 340 378 423 2 465 511 551 42 czapnictwo i kapelusznictwo męskie* 0 218 218 218 1 446 446 446 2 562 562 562 43 modniarstwo* 0 242 242 242 1 482 482 482 2 602 602 602 44 usługi krawieckie 0 119 139 160 1 258 301 340 2 423 482 525 3 537 577 627 4 577 627 678 5 653 741 844 45 cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie 0 79 79 79 1 180 203 218 2 242 258 301 46 usługi w zakresie kożuszkarstwa 0 281 322 322 1 577 627 627 2 761 865 865 3 1003 1128 1128 47 cholewkarstwo* 0 180 180 180 1 401 401 401 2 537 537 537 48 szewstwo miarowe 0 203 242 258 1 465 511 551 2 577 627 678 3 653 722 827 49 szewstwo ortopedyczne* 0 139 160 180 1 362 423 465 2 500 537 577 3 577 627 678 50 szewstwo naprawkowe 0 99 119 139 1 258 281 322 2 362 423 465 51 odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich 0 203 242 258 1 401 446 500 2 537 577 627 3 602 668 741 52 usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich 0 301 340 378 1 551 602 653 2 700 800 905 53 usługi w zakresie kuśnierstwa 0 301 340 340 1 591 640 640 2 800 905 905 3 1027 1150 1150 54 rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek* 0 139 160 180 1 322 362 423 2 446 500 537 55 rękawicznictwo – wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych* 0 218 218 218 1 446 446 446 2 562 562 562 56 młynarstwo* 0 119 119 119 1 218 218 218 2 322 322 322 57 przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża* 0 79 79 79 1 99 99 99 2 160 160 160 58 wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy* 0 79 99 99 1 203 218 218 59 usługi w zakresie introligatorstwa 0 218 258 281 1 500 537 577 2 615 678 761 60 usługi w zakresie lutnictwa 0 180 203 218 1 340 401 446 2 500 537 577 61 usługi w zakresie organmistrzostwa 0 218 258 281 1 446 500 537 2 562 615 668 62 usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych 0 180 218 242 1 378 423 482 2 511 562 602 63 usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych 0 218 258 281 1 446 500 537 2 551 602 653 64 usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych 0 180 218 242 1 401 446 500 2 537 577 627 65 usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych 0 218 258 281 1 482 525 562 66 ortopedyka* 0 99 99 119 1 218 258 281 2 340 378 423 3 378 423 482 67 usługi w zakresie lakiernictwa 0 258 258 258 1 551 551 551 68 usługowe wytwarzanie szyldów 0 218 258 281 1 500 537 577 2 615 678 761 69 konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych 0 242 258 301 1 500 537 577 2 615 678 761 3 722 844 946 70 usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych – dla ludności 0 322 362 401 1 551 591 640 2 761 865 985 3 1068 1208 1337 4 1250 1370 1503 5 1445 1596 1743 71 usługi w zakresie sztukatorstwa – dla ludności 0 242 258 301 1 423 482 525 2 562 615 668 3 668 761 865 72 usługi w zakresie odgrzybiania budynków – dla ludności 0 322 362 401 1 551 591 640 73 usługi w zakresie cyklinowani – dla ludności 0 242 258 301 1 500 537 577 74 usługi w zakresie zduństwa – dla ludności 0 242 258 281 1 465 511 551 2 591 640 700 3 761 865 985 75 usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego – dla ludności 0 423 482 525 1 761 865 985 2 1128 1266 1383 3 1337 1490 1625 76 studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m – dla ludności 0 401 401 401 1 511 511 511 2 1003 1003 1003 77 obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej 0 423 423 423 1 700 700 700 2 1027 1027 1027 3 1266 1266 1266 78 usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt 0 218 218 218 1 465 465 465 79 usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt 0 362 362 362 1 653 653 653 z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim 281 281 281 80 usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek 0 258 281 322 1 500 551 591 2 627 678 782 81 usługi w zakresie maglowania 0 99 119 139 1 258 281 322 2 340 401 446 82 usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich 0 242 258 301 1 482 525 562 2 591 640 700 3 722 741 844 4 761 844 946 83 pranie pierza i puchu 0 180 218 242 1 401 446 500 2 537 577 627 84 kominiarstwo 0 160 180 203 1 378 423 482 2 511 562 602 85 usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania 0 301 340 378 1 591 640 700 2 782 884 1003 86 usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt 0 119 139 160 1 322 362 401 2 446 500 537 3 537 577 627 4 577 627 678 5 700 800 905 87 usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców 0 119 119 139 1 258 301 340 2 401 446 500 3 500 537 577 4 511 562 602 5 640 700 800 88 usługi kosmetyczne 0 119 139 160 1 322 362 401 2 465 511 551 3 551 602 653 4 591 640 700 5 640 700 800 89 manicure, pedicure 0 79 99 99 1 203 218 218 2 242 258 301 3 340 401 446 4 378 423 482 5 511 562 602 90 usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów) 0 551 602 653 1 1084 1231 1337 2 1416 1565 1714 3 1596 1765 1968 usługi pozostałe 0 218 258 281 1 482 525 562 2 591 640 700 3 668 761 865 4 761 884 982 91 wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii 0 500 537 577 1 965 1084 1231 92 sprzątanie wnętrz 0 218 258 281 1 446 500 537 2 562 615 668 93 ważenie osób 0 59 59 59 94 usługi w zakresie radiestezji 0 119 119 119 95 usługi świadczone w gospodarstwach domowych 0 218 258 281

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

– „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

– „4” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,

– „5” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.

2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej „ustawą”.

3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest – poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy – wytwarzanie:

a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego

– jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.

4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70–76 dopuszczalne jest – poza świadczeniami dla ludności – wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 63 152 zł przychodu rocznie.

5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie „ludność” rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie „ludność” obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.

6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.

7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem „*” obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.

8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4–6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.

Usługi parkingowe

Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.

Lp. Parkingi o liczbie stanowisk Stawka 1 do 140 6,70 zł od każdego stanowiska 2 powyżej 140 do 180 938 zł + 9,90 zł od każdego stanowiska powyżej 140 3 powyżej 180 1334 zł + 11,80 zł od każdego stanowiska powyżej 180

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione W miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w złotych) do 5000 ponad 5000

do 50 000 powyżej 50 000 od do od do od do 1968 3284 2628 3941 3284 4599

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.

2. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.

3. Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 do ustawy stosuje się zawsze stawki tam określone.

4. W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.

5. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się usług:

1) doradztwa w zakresie zarządzania lasem (PKWiU ex 02.40.10),

2) objętych grupowaniem „Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane” (PKWiU ex 10.39), związanych wyłącznie z łatwo psującymi się gotowymi potrawami z warzyw i owoców (takimi jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy)),

3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),

4) związanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowaniem (PKWiU ex 11.02),

5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek (PKWiU ex 33.12.16.0),

6) objętych grupowaniem „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych” (PKWiU dział 37),

7) związanych:

a) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1),

b) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2),

c) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),

d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),

e) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),

f) z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0),

g) z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),

h) z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),

i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),

8) związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami (PKWiU dział 39),

9) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży (PKWiU ex 41.00),

10) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU ex dział 42),

11) wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU ex 43.99),

12) w zakresie:

a) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1),

b) handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 45.3),

c) sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (PKWiU ex 45.40), z wyjątkiem usług objętych grupowaniem „Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery” (PKWiU 45.40.50.0),

13) objętych grupowaniem „Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi” (PKWiU dział 46),

14) w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU 47.00.81.0),

15) objętych grupowaniem:

a) „Transport lądowy i rurociągowy” (PKWiU dział 49),

b) „Transport wodny” (PKWiU dział 50),

c) „Transport lotniczy” (PKWiU dział 51),

d) „Magazynowanie i usługi wspomagające transport” (PKWiU dział 52),

16) pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z wyłączeniem usług dostarczania zakupów żywności do domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz pozostałych usług pocztowych i kurierskich w zakresie dostarczania przesyłek, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),

17) związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych (PKWiU sekcja I),

18) związanych z:

a) wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji on-line, licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1),

b) wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem „Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego” (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu,

19) objętych grupowaniem:

a) „Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi” (PKWiU ex 59.1), z wyłączeniem usług związanych z projekcją filmów (PKWiU 59.14.10.0),

b) „Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań dźwiękowych” (PKWiU 59.20.1),

c) „Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych programów radiowych” (PKWiU 59.20.2),

20) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),

21) telekomunikacyjnych (PKWiU dział 61),

22) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, z wyłączeniem instalowania komputerów osobistych i sprzętu peryferyjnego (PKWiU ex dział 62),

23) w zakresie informacji (PKWiU dział 63),

24) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z wyłączeniem usług holdingów finansowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 64.20.10.0,

25) związanych z obsługą rynku nieruchomości (PKWiU dział 68),

26) objętych grupowaniem „Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne” (PKWiU ex sekcja M), z wyłączeniem usług zarządzania rynkiem rybnym,

27) wynajmu i dzierżawy (PKWiU dział 77),

28) wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze – dotyczy wyłącznie usług biur i agencji castingowych (organizowanie obsady aktorskiej do filmów, programów telewizyjnych, sztuk teatralnych) (PKWiU ex 78.10.12.0),

29) świadczonych:

a) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1),

b) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2),

c) przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1),

d) w zakresie informacji turystycznej (PKWiU ex 79.90.1),

e) przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0),

f) w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),

g) w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych (PKWiU 79.90.32.0),

h) w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałych usług w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 79.90.39.0),

30) detektywistycznych i ochroniarskich, z wyłączeniem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem (PKWiU ex dział 80),

31) pomocniczych związanych z utrzymaniem porządku (PKWiU 81.10.10.0), sprzątania obiektów (PKWiU 81.2),

32) związanych z administracyjną obsługą biura i pozostałych usług wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej (PKWiU dział 82),

33) objętych grupowaniem:

a) „Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych” (PKWiU dział 84),

b) „Usługi w zakresie edukacji” (PKWiU dział 85),

c) „Usługi w zakresie opieki zdrowotnej” (PKWiU dział 86),

d) „Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem” (PKWiU dział 87),

34) pomocy społecznej bez zakwaterowania – w tym usług udzielania pomocy międzynarodowej ofiarom katastrof, uchodźcom i imigrantom, włącznie z udzielaniem schronienia (PKWiU dział 88),

35) kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych (PKWiU dział 90–93),

36) świadczonych przez organizacje członkowskie, z wyłączeniem usług promujących komercyjne myślistwo i łowiectwo (PKWiU ex dział 94),

37) naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKWiU 95.11.10.0),

38) objętych grupowaniem:

a) „Pozostałe usługi indywidualne” (PKWiU dział 96),

b) „Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne” (PKWiU 99.00.10.0).

Część II. Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami

Lp. Usługi w zakresie handlu detalicznego W miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w złotych) do 5000 ponad 5000

do 50 000 powyżej 50 000 od do od do od do 1 żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi 0 362 551 500 678 551 865 1 500 678 551 865 678 1107 2 551 874 678 1107 865 1266 3 678 1107 865 1266 1167 1578 2 kwiatami 0 500 678 551 865 678 1107 1 551 874 678 1107 865 1266 2 678 1107 865 1266 1167 1578

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

– „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

3. W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 58.13.10.0, 58.14.11.0, 58.14.12.0, 58.14.19.0), biletów komunikacji miejskiej (PKWiU ex 58.19.19.0), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU ex 22.22.11.0, ex 22.22.12.0), zapałek (PKWiU 20.51.20.0), zapalniczek (PKWiU ex 32.99.41.0, ex 32.99.42.0) i papieru toaletowego (PKWiU ex 17.22.11.0).

4. W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU ex 32.99.55.0), nasion kwiatów (PKWiU 01.19.22.0), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU ex 01.30.10.0), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU ex 01.19.21.0, ex 02.30.30.0), świec i zniczy (PKWiU ex 32.99.54), kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).

Część III. Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi

Lp. Działalność handlowa w zakresie sprzedaży detalicznej W miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w złotych) do 5000 ponad 5000

do 50 000 powyżej 50 000 od do od do od do 1 artykułów nieżywnościowych 0 500 1107 551 1266 678 2069 1 551 1266 678 2069 865 3066 2 668 1578 923 2780 1167 4069

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

– „ 1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część IV. Gastronomia

Lp. Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu Oznaczenie stawek Wysokość stawki w zł 1 w zakresie sprzedaży lodów z automatów 0 1 2 3 4 482 – 640 640 – 844 761 – 965 884 – 1084 1191 – 1400 2 w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej 0 1 2 3 4 401 – 562 562 – 782 668 – 884 800 – 1003 1079 – 1322

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

– „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

– „4” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część V. Usługi transportowe

Lp. Rodzaj usługi W miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w zł) do 25 000 ponad 25 000

do 100 000 ponad 100 000

do 500 000 Powyżej

500 000 1 Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób 204 214 234 251 2 Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków 312 340 370 412 3 Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej 123 123 123 123 4 Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym 140 140 140 140 z czego: usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich 59–99 59–99 59–99 59–99

Objaśnienia:

1. Stawki określone w lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50%, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.

2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o ładowności do 21.

4. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część VI. Usługi rozrywkowe

Lp. Rodzaj świadczonych usług Liczba urządzeń (samochodów) Stawka 1 Automaty zręcznościowe, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grające do 2 42,70 zł od każdego urządzenia powyżej 2 do 4 85,40 zł + 100,50 zł od każdego urządzenia ponad 2 powyżej 4 do 6 286,40 zł + 123,30 zł od każdego urządzenia ponad 4 powyżej 6 do 8 533,00 zł + 131,60 zł od każdego urządzenia ponad 6 powyżej 8 do 10 796,20 zł + 151,20 zł od każdego urządzenia ponad 8 powyżej 10 1098,60 zł + 172,50 zł od każdego urządzenia ponad 10 2 Karuzele o obrocie prostym (poziome z wiszącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, poziome gondolowe lub krzesełkowe, pionowe gondolowe) i o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne gondolowe) dla dzieci – o liczbie miejsc: do 16 1* 8,30 zł od każdego miejsca powyżej 16 1* 132,80 zł + 8,30 zł od każdego miejsca ponad 16 3 Karuzele o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe) – o liczbie miejsc: do 24 1* 26,40 zł od każdego miejsca powyżej 24 1* 633,60 zł + 21,40 zł od każdego miejsca ponad 24 4 Imprezy samochodowe (pawilony, tory, miasteczka samochodowe) – o liczbie samochodów do 6 98,60 zł od każdego samochodu powyżej 6 do 12 591,60 zł + 154,30 zł od każdego samochodu ponad 6 powyżej 12 do 24 1517,40 zł + 197,00 zł od każdego samochodu ponad 12 powyżej 24 3881,40 zł + 246,50 zł od każdego samochodu ponad 24 5 Strzelnice 1 307,20 zł 2 624,30 zł powyżej 2 624,30 zł + 624,30 zł od każdej strzelnicy ponad 2 6 Imprezy zręcznościowe inne: a) rzuty różne, tasiemkarnie, tarcze obrotowe 1 80,60 zł 2 202,00 zł 3 473,10 zł powyżej 3 473,10 zł + 325,40 zł od każdego urządzenia ponad 3 b) siłomierze, bajazzo, bilardy ręczne do 4 21,40 zł od każdego urządzenia powyżej 4 do 6 85,60 zł + 24,90 zł od każdego urządzenia ponad 4 powyżej 6 135,40 zł + 49,30 zł od każdego urządzenia ponad 6 7 Huśtawki (wahadłowe i kołowe) 1 84,10 zł 2 430,50 zł powyżej 2 430,50 zł + 430,50 zł od każdego urządzenia ponad 2 8 Kolejki torowe 1* 13,20 zł 9 Zjeżdżalnie: a) zjeżdżalnie „Gigant” 1* 77,30 zł b) zjeżdżalnie przewoźne 1* 50,80 zł 10 Imprezy pozostałe: a) pałac strachów, labirynt 1* 1547,60 zł b) ściana emocji 1* 1260,20 zł c) ściana lalkowa 1* 430,50 zł d) głowa medium, pokazy gadów 1* 249,50 zł e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne 1* 106,80 zł f) gabinet luster 1* 56,10 zł g) hipodrom – kuce 1* 34,60 zł

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.

2. Znak „*” oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50%.

3. W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30%, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.

Część VII. Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach

Lp. Rodzaj wykonywanej czynności W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł) do 25 000 powyżej 25 000 Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej: 1 do 10 na dobę 367 385 2 do 20 na dobę 505 533 3 do 30 na dobę 580 – Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej w liczbie: 4 do 50 posiłków na dobę 442 480 5 do 100 posiłków na dobę 580 639

Część VIII. Wolne zawody – świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Lp. Rodzaj wykonywanego zawodu Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie Stawka 1 Lekarz i lekarz stomatolog do 48 14,70 zł za każdą godzinę powyżej 48 do 96 705,60 zł + 19,60 zł za każdą godzinę ponad 48 powyżej 96 1646,40 zł 2 Felczer 4,40 za każdą godzinę 3 Technik dentystyczny do 24 13,00 zł za każdą godzinę powyżej 24 do 96 312,00 zł + 16,80 zł za każdą godzinę ponad 24 powyżej 96 1521,60 zł 4 Pielęgniarka, położna 1,60 zł za każdą godzinę

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

Część IX. Wolne zawody – świadczenie usług weterynaryjnych

Zakres wykonywanego zawodu Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie Stawka Lekarz weterynarii: a) do 48 8,30 zł za każdą godzinę powyżej 48 do 96 398,40 zł + 9,90 zł za każdą godzinę ponad 48 powyżej 96 873,60 zł b) – 427,20 zł

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.

3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

4. Stawka określona w lit. b dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.

Część X. Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie usług miesięcznie Stawka do 48 powyżej 48 do 96 powyżej 96 1,60 zł za każdą godzinę 76,80 zł+ 3,20 zł za każdą godzinę ponad 48 230,40 zł

Objaśnienie:

Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.

Część XI. Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznie Stawka do 48 powyżej 48 do 96 powyżej 96 4,80 zł za każdą godzinę 230,40 zł + 9,90 zł za każdą godzinę ponad 48 705,60 zł

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.

2. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.

Część XII. Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy

Lp. Rodzaj usługi W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł) do 5000 ponad 5000 do 20 000 powyżej 20 000 1 Usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczone na rzecz kół łowieckich 34–47 47–61 61–72 2 Usługi polegające na przewozie mleka do punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozie uczniów do szkoły 34–47 47–61 61–72 3 Sprzedaż piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 86–112 99–124 112–140 4 Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12 61–140 112–245 218–442 5 Usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej 34–47 47–61 47–72

Objaśnienia:

1. Usługi wymienione w lp. 1–3 mogą być wykonywane jedynie przez rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności wykonywanej przez rolnika osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Stawki określone w lp. 3 dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie wyłączając małżonka.

2. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 5 dotyczą działalności gospodarczej wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Działalność ta polega na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej, a także na wytwarzaniu wyrobów o tym charakterze z materiałów powierzonych oraz naprawie tych wyrobów.

4. Wytwórczością ludową i artystyczną jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji „Cepelia” – Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2013 r. (M.P. poz. 904).