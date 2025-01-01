REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Podatki » Podatek dochodowy od osób prawnych » Limity dla sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi

Limity dla sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Limity dla sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi

Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej
transakcji lub innych zdarzeń są podatnicy:		 Kiedy pojawia się obowiązek dokumentacji:

dokonujący transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym

gdy wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza
w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:
1) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
2) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
3) 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
4) 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona
w pkt 1–3.

dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności
na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę
lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą
konkurencję podatkową,

jeśli wartość transakcji wynosi:
1) 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
2) 500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa

dokonujący transakcji innej niż transakcja kontrolowana podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na
terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium
lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową

jeżeli wartość transakcji za rok podatkowy, a w przypadku
spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy,
przekracza:
1) 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
2) 500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja
finansowa

