REKLAMA
Limity dla sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi
Limity dla sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi
Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
|Obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej
transakcji lub innych zdarzeń są podatnicy:
|Kiedy pojawia się obowiązek dokumentacji:
|
dokonujący transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym
|
gdy wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza
|
dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności
|
jeśli wartość transakcji wynosi:
|
dokonujący transakcji innej niż transakcja kontrolowana podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na
|
jeżeli wartość transakcji za rok podatkowy, a w przypadku
Archiwum
-
Lp.Okres odOkres do
-
Lp.Okres odOkres do
-
Lp.Okres odOkres do
-
1.2026-01-01
-
-
-
-
-
-
-
-
REKLAMA