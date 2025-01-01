REKLAMA

Mały podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

Mały podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Mały podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro.

Przeliczenia kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

2026 r.       

8 517 000  zł                         

