Strona główna » Wskaźniki » Podatki » Podatek dochodowy od osób prawnych » Jednorazowa amortyzacja w podatku dochodowym od osób prawnych

Jednorazowa amortyzacja w podatku dochodowym od osób prawnych

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Jednorazowa amortyzacja w podatku dochodowym od osób prawnych

Do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mają prawo podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy.

Mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro*.

W 2026 r.

Małym podatnikiem jest podatnik, którego przychód w 2025 r. nie przekroczył 8 517 000 zł

Przepisy nie mają zastosowania do podatników rozpoczynających działalność, którzy zostali utworzeni:

- w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo

- w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo

- przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro*.

43.000 zł

Wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekraczać w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro* łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

213.000 zł

*Przeliczenia na walutę polską dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w pierwszym roboczym dniu października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000 zł. Kurs euro na dzień 1 października 2025 r. wyniósł 4,2586 zł.

