REKLAMA
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych
|
Przedmiot opodatkowania
|
Stawka
|
1) od umowy sprzedaży:
|
2%
|
b) innych praw majątkowych,
|
1%
|
2) od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:
|
2%
|
b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych
|
1%
|
3) od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy;
|
1%
|
4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego *,
|
0,5%
|
5) od ustanowienia hipoteki:
|
0,1%
|
b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej
|
19 zł
|
6) od umowy spółki:
|
0,5%
|
Umowa sprzedaży szóstego i kolejnych lokali mieszkalnych
|
6%
* Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej:
1) podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony;
2) biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
Podatek pobiera się według stawki najwyższej:
- jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych,
- jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.
Archiwum
-
Lp.Okres odOkres do
-
Lp.Okres odOkres do
-
Lp.Okres odOkres do
-
1.2026-01-01
-
-
-
-
-
-
REKLAMA