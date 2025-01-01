REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Podatki » Podatek rolny » Podatek rolny

Podatek rolny

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Podatek rolny

W 2026 r. podatek rolny wynosi:

-166,05 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów),

332,10 zł (od 1 ha gruntów).

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi :

1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w pkt 1 - równowartość pieniężną 2,6q żyta,

- od 1 ha gruntów, o których mowa w pkt 2 - równowartość pieniężną 5,1q żyta

obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2026 wyniosła 66,42 zł za 1 dt.

Grunty pod stawami zarybionymi bez względu na miejsce położenia przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:

1) 1 ha stawu zarybionego łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem - 1,0 ha przeliczeniowy,

2) 1 ha stawu zarybionego innymi gatunkami ryb - 0,20 ha przeliczeniowego.

Grunty pod stawami niezarybionymi przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników ustalonych w tabeli.

