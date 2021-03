Kasy rejestrujące

Obowiązywał: od 2006-01-01 do 2006-03-31

W 2006 r. zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przedłuża się:



- do dnia 31 marca 2006 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia (zmiana przepisów obejmuje m.in usługi kurierskie i pocztowe, pogrzebowe, sprzątania i czyszczenia obiektów, a także usługi prawnicze i rachunkowo-księgowe).

W okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 marca 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

- podatników rozpoczynających sprzedaż po 31 grudnia 2005 r. (wg załącznika do rozporządzenia), w przypadkach kiedy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach planowanych do zrealizowania do 31 marca 2006 r. - będzie wyższy niż 70 %.

- niektórych podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie określonej w rozporządzeniu działalności, jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania,



- podatników, u których kwota obrotu z prowadzonej działalności, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania,



- podatników rozpoczynających sprzedaż w pierwszym kwartale 2006 r. - do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2006 r. (dotyczy rownież podatników, ktorzy rozpoczęli sprzedaż w 2005 r. i w trakcie 2005 r. nie przekroczyli kwoty obrotów z działalności - w wysokości 20 000 zł)*.

Obowiązek ewidencjonowania bez względu na wysokość osiąganych obrotów dotyczy:

- podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego,

- świadczących usługi przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem świadczących usługi przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem określonych w poz. 6 i 7 załącznika (przewozy rozkładowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę),

- świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 273, poz. 2706); zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 242, poz.2043; *Dz.U. z 2006 r. Nr 28, poz.204.