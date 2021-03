Kasy rejestrujące

Obowiązywał: od 2006-04-01 do 2006-12-31

Do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

- sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia;

- czynności objęte do dnia 31 marca 2006 r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706, z 2005 r. Nr 242, poz. 2043 oraz z 2006 r. Nr 28, poz. 204), niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

- niektórych podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie określonej w rozporządzeniu działalności, jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania;

- podatników, u których kwota obrotu z działalności, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania;

- podatników rozpoczynających sprzedaż w 2006 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł - zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.

Od dnia 1 września 2006 r. rejestracja obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązuje przy dostawie:

- silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);

- sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),

- sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3);

- wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT,

- nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz.375).