Strona główna » Wskaźniki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Emerytury i renty » Składka dodatkowa na pracowniczy program emerytalny

Składka dodatkowa na pracowniczy program emerytalny

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Składka dodatkowa na pracowniczy program emerytalny

Składkę podstawową na pracowniczy program emerytalny finansuje pracodawca.

Uczestnik (pracownik lub inna osoba, która przystąpiła do programu) może jednak zadeklarować składkę dodatkową, jeżeli umowa zakładowa tego nie zakazuje.

Wysokość składki dodatkowej uczestnik określa w deklaracji.

Suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej czteroipółkrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W przypadku gdy kwota ustalona w ten sposób będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, obowiązuje kwota z ubiegłego roku.

Suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w 2026 r. nie może przekroczyć 42 390 zł.

Ograniczenia wysokości wpłacanych składek dodatkowych nie stosuje się do środków wniesionych w ramach wypłaty transferowej.

Składka dodatkowa jest potrącana z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

