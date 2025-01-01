REKLAMA

Składka na ubezpieczenie społeczne rolników

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Składka na ubezpieczenie społeczne rolników

UWAGA!

Wysokości dotyczą składek opłacanych za I kwartału 2026 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników za I kwartał 2026 r.

Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa

Wysokość składek na ubezpieczenie w zł

Składki łącznie od jednego ubezpieczo­nego

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

podstawo­wa skład­ka mie­sięczna

dodatko­wa skład­ka mie­sięczna

razem składka miesięcz­na (2 + 3)

kwartal­nie

składka miesięcz­na

kwartal­nie

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

- do 50 ha

169,00

0,00

169,00

507,00

78,00

234,00

741,00

- powyżej 50 ha do 100 ha

169,00

203,00

372,00

1116,00

78,00

234,00

1350,00

- powyżej 100 ha do 150 ha

169,00

406,00

575,00

1725,00

78,00

234,00

1959,00

- powyżej 150 ha do 300 ha

169,00

609,00

778,00

2334,00

78,00

234,00

2568,00

- powyżej 300 ha

169,00

812,00

981,00

2943,00

78,00

234,00

3177,00

Domownik

(w każdej gru­pie obszarowej gospodarstwa rolnego)

169,00

0,00

169,00

507,00

78,00

234,00

741,00

II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

- do 50 ha

338,00

0,00

338,00

1014,00

78,00

234,00

1248,00

- powyżej 50 ha do 100 ha

338,00

203,00

541,00

1623,00

78,00

234,00

1857,00

- powyżej 100 ha do 150 ha

338,00

406,00

744,00

2232,00

78,00

234,00

2466,00

- powyżej 150 ha do 300 ha

338,00

609,00

947,00

2841,00

78,00

234,00

3075,00

- powyżej 300 ha

338,00

812,00

1150,00

3450,00

78,00

234,00

3684,00

Domownik    pro­wadzący pozarol­niczą działalność gospodarczą

(w każdej grupie obszarowej gospo­darstwa  rolnego)

338,00

0,00

338,00

1014,00

78,00

234,00

1248,00

