REKLAMA
Składka na ubezpieczenie społeczne rolników
Składka na ubezpieczenie społeczne rolników
UWAGA!
Wysokości dotyczą składek opłacanych za I kwartału 2026 r.
|
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników za I kwartał 2026 r.
|
Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa
|
Wysokość składek na ubezpieczenie w zł
|
Składki łącznie od jednego ubezpieczonego
|
emerytalno-rentowe
|
wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie
|
podstawowa składka miesięczna
|
dodatkowa składka miesięczna
|
razem składka miesięczna (2 + 3)
|
kwartalnie
|
składka miesięczna
|
kwartalnie
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne
|
- do 50 ha
|
169,00
|
0,00
|
169,00
|
507,00
|
78,00
|
234,00
|
741,00
|
- powyżej 50 ha do 100 ha
|
169,00
|
203,00
|
372,00
|
1116,00
|
78,00
|
234,00
|
1350,00
|
- powyżej 100 ha do 150 ha
|
169,00
|
406,00
|
575,00
|
1725,00
|
78,00
|
234,00
|
1959,00
|
- powyżej 150 ha do 300 ha
|
169,00
|
609,00
|
778,00
|
2334,00
|
78,00
|
234,00
|
2568,00
|
- powyżej 300 ha
|
169,00
|
812,00
|
981,00
|
2943,00
|
78,00
|
234,00
|
3177,00
|
Domownik
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)
|
169,00
|
0,00
|
169,00
|
507,00
|
78,00
|
234,00
|
741,00
|
II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne
|
- do 50 ha
|
338,00
|
0,00
|
338,00
|
1014,00
|
78,00
|
234,00
|
1248,00
|
- powyżej 50 ha do 100 ha
|
338,00
|
203,00
|
541,00
|
1623,00
|
78,00
|
234,00
|
1857,00
|
- powyżej 100 ha do 150 ha
|
338,00
|
406,00
|
744,00
|
2232,00
|
78,00
|
234,00
|
2466,00
|
- powyżej 150 ha do 300 ha
|
338,00
|
609,00
|
947,00
|
2841,00
|
78,00
|
234,00
|
3075,00
|
- powyżej 300 ha
|
338,00
|
812,00
|
1150,00
|
3450,00
|
78,00
|
234,00
|
3684,00
|
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)
|
338,00
|
0,00
|
338,00
|
1014,00
|
78,00
|
234,00
|
1248,00
Archiwum
-
Lp.Okres odOkres do
-
Lp.Okres odOkres do
-
Lp.Okres odOkres do
-
1.2026-01-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REKLAMA