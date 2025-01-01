Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców (także dla rozpoczynających działalność gospodarczą)

Rodzaj działalności/

forma opodatkowania Stopa procentowa

składki zdrowotnej Podstawa wymiaru składki zdrowotnej Kwota składki zdrowotnej

Skala podatkowa* 9% podstawy wymiaru

nie mniej niż 432,54 zł Dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy – jako kwota przychodów minus poniesione koszty uzyskania

tych przychodów, dodatkowo pomniejszona

o kwotę opłaconych w tym roku składek na

ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów)** Ustalana od indywidualnej podstawy jej wymiaru (kwoty dochodu

z działalności gospodarczej) Podatek liniowy* 4.9 % podstawy wymiaru

nie mniej niż 432,54 zł Podatek z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)* 4,9 % Ryczałt od przychodów

ewidencjonowanych 9% - 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia***, jeżeli przychody z działalno-

ści osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 000 zł,

- 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności

osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 60 000 zł, a nie

przekroczyły kwoty 300 000 zł,

-180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności

osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 300 000 zł. . 9% podstawy wymiaru

9% podstawy wymiaru,

9% podstawy wymiaru,

Karta podatkowa 9% Minimalne wynagrodzenie w danym roku

(4806 zł w 2026 r.) 432,54 zł

* Kwota składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie może być niższa niż 9% podstawy wymiaru stanowiącej: – 100% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia roku składkowego (w 2026 r. – 432,54 zł), – iloczyn liczby miesięcy w roku składkowym i 100% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu tego roku składkowego, w przypadku składki obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru (w 2026 r. dla pełnego roku składkowego jest to 5190,48 zł).

** Jeżeli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalona jako dochód z działalności gospodarczej będzie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia (obowiązująca 1 lutego danego roku składkowego) pomnożona przez 12 miesięcy (w przypadku podlegania ubezpieczeniu przez cały rok składkowy), to podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten rok składkowy w 2026 r. będzie stanowiła kwota 57 672 zł (12 x 4806 zł). W przypadku ponoszenia straty lub osiągania dochodu nieprzekraczającego 4806 zł podstawę wymiaru składki stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 dnia roku składkowego (w 2026 r. wysokość składki miesięcznej wyniesie 432,54 zł).

*** Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.