Strona główna » Wskaźniki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Składki na ubezpieczenia społeczne » Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców (także dla rozpoczynających działalność gospodarczą)

Rodzaj działalności/
forma opodatkowania		 Stopa procentowa
składki zdrowotnej		 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej
Kwota składki zdrowotnej

 
Skala podatkowa*

9% podstawy wymiaru
nie mniej niż 432,54 zł

 Dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy – jako kwota przychodów minus poniesione koszty uzyskania
tych przychodów, dodatkowo pomniejszona
o kwotę opłaconych w tym roku składek na
ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów)**		 Ustalana od indywidualnej podstawy jej wymiaru (kwoty dochodu
z działalności gospodarczej)
Podatek liniowy* 4.9 % podstawy wymiaru
nie mniej niż 432,54 zł
Podatek z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)* 4,9 %
Ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych		 9% - 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia***, jeżeli przychody z działalno-
ści osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 000 zł,
- 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności
osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 60 000 zł, a nie
przekroczyły kwoty 300 000 zł,
-180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności
osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 300 000 zł.

. 9% podstawy wymiaru
 

9% podstawy wymiaru,
 

9% podstawy wymiaru,
 
Karta podatkowa 9% Minimalne wynagrodzenie w danym roku
(4806 zł w 2026 r.)		 432,54 zł

*  Kwota składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie może być niższa niż 9% podstawy wymiaru stanowiącej: – 100% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia roku składkowego (w 2026 r. – 432,54 zł), – iloczyn liczby miesięcy w roku składkowym i 100% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu tego roku składkowego, w przypadku składki obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru (w 2026 r. dla pełnego roku składkowego jest to 5190,48 zł).

** Jeżeli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalona jako dochód z działalności gospodarczej będzie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia (obowiązująca 1 lutego danego roku składkowego) pomnożona przez 12 miesięcy (w przypadku podlegania ubezpieczeniu przez cały rok składkowy), to podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten rok składkowy w 2026 r. będzie stanowiła kwota 57 672 zł (12 x 4806 zł). W przypadku ponoszenia straty lub osiągania dochodu nieprzekraczającego 4806 zł podstawę wymiaru składki stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 dnia roku składkowego (w 2026 r. wysokość składki miesięcznej wyniesie 432,54 zł).

*** Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

