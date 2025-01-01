REKLAMA
Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców
Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców (także dla rozpoczynających działalność gospodarczą)
|Rodzaj działalności/
forma opodatkowania
|Stopa procentowa
składki zdrowotnej
|Podstawa wymiaru składki zdrowotnej
|
|Skala podatkowa*
|
9% podstawy wymiaru
|Dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy – jako kwota przychodów minus poniesione koszty uzyskania
tych przychodów, dodatkowo pomniejszona
o kwotę opłaconych w tym roku składek na
ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów)**
|Ustalana od indywidualnej podstawy jej wymiaru (kwoty dochodu
z działalności gospodarczej)
|Podatek liniowy*
|4.9 % podstawy wymiaru
nie mniej niż 432,54 zł
|Podatek z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)*
|4,9 %
|Ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych
|9%
|- 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia***, jeżeli przychody z działalno-
ści osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 000 zł,
- 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności
osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 60 000 zł, a nie
przekroczyły kwoty 300 000 zł,
-180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności
osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 300 000 zł.
|
. 9% podstawy wymiaru
9% podstawy wymiaru,
9% podstawy wymiaru,
|Karta podatkowa
|9%
|Minimalne wynagrodzenie w danym roku
(4806 zł w 2026 r.)
|432,54 zł
* Kwota składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie może być niższa niż 9% podstawy wymiaru stanowiącej: – 100% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia roku składkowego (w 2026 r. – 432,54 zł), – iloczyn liczby miesięcy w roku składkowym i 100% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu tego roku składkowego, w przypadku składki obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru (w 2026 r. dla pełnego roku składkowego jest to 5190,48 zł).
** Jeżeli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalona jako dochód z działalności gospodarczej będzie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia (obowiązująca 1 lutego danego roku składkowego) pomnożona przez 12 miesięcy (w przypadku podlegania ubezpieczeniu przez cały rok składkowy), to podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten rok składkowy w 2026 r. będzie stanowiła kwota 57 672 zł (12 x 4806 zł). W przypadku ponoszenia straty lub osiągania dochodu nieprzekraczającego 4806 zł podstawę wymiaru składki stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 dnia roku składkowego (w 2026 r. wysokość składki miesięcznej wyniesie 432,54 zł).
*** Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
