Strona główna » Wskaźniki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Składki na ubezpieczenia społeczne » Mały ZUS

Mały ZUS

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Składki na ubezpieczenia społeczne dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Okres obowiązywania: 2026 r.
Podstawa wymiaru składek Rodzaj ubezpieczenia Stawka (%) Kwota w (zł) Podstawa prawna
1441,80 zł Emerytalne 19,52 281,43

Dz.U. z 2024 r. poz 497
Rentowe 8 115,34
Chorobowe* 2,45 34,32
 Wypadkowe** 1,67 24,07
**Składkę na ubezpieczenie wypadkowe liczone w zależności od liczby ubezpieczonych i grupy działalności

