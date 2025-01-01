REKLAMA
Mały ZUS
Obowiązywał:
od 2026-01-01
Składki na ubezpieczenia społeczne dla rozpoczynających działalność gospodarczą
|Okres obowiązywania: 2026 r.
|Podstawa wymiaru składek
|Rodzaj ubezpieczenia
|Stawka (%)
|Kwota w (zł)
|Podstawa prawna
|1441,80 zł
|Emerytalne
|19,52
|281,43
|
Dz.U. z 2024 r. poz 497
|Rentowe
|8
|115,34
|Chorobowe*
|2,45
|34,32
|Wypadkowe**
|1,67
|24,07
|**Składkę na ubezpieczenie wypadkowe liczone w zależności od liczby ubezpieczonych i grupy działalności
