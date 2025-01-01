REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Składki na ubezpieczenia społeczne » Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych

Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Okres obowiązywania

60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

75% kwoty minimalnego wynagrodzenia

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego

1.01.2026 - 31.12.2026

5652 zł

3604,50 zł

620 zł

REKLAMA