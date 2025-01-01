REKLAMA
Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.
|
Okres obowiązywania
|
60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
|
75% kwoty minimalnego wynagrodzenia
|
Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego
|
1.01.2026 - 31.12.2026
|
5652 zł
|
3604,50 zł
|
620 zł
