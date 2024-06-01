REKLAMA
Inne świadczenia z Funduszu Pracy dla bezrobotnych
Inne świadczenia z Funduszu Pracy dla bezrobotnych
|
Dodatek aktywizacyjny
|
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
|
Maksymalnie 50% zasiłku dla bezrobotnych*
|
W wysokości uzgodnionej, po udokumentowaniu kosztów, nie wyższej niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, przysługująch w okresie pierwszych trzech miesięcy na każde dziecko lub osobę zależną**
* Dodatek przysługuje w przypadku, gdy bezrobotny:
- w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę - w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem przez okres, w jakim przysługiwałby mu zasiłek;
- z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową - w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby mu zasiłek.
** Refundacja przysługuje, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Refundacja przysługuje maksymalnie przez okres 6 miesięcy, zaś w przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie - na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.
|
Kwoty niezbędne do obliczenia świadczeń
|
Okres obowiązywania
|
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych
|
Od 1 czerwca 2024 r.
|
w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku
|
1.662,00 zł
|
w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku
|
1.305,20 zł
Archiwum
2.2024-06-012025-05-31
