Inne świadczenia z Funduszu Pracy dla bezrobotnych

Dodatek aktywizacyjny Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną Maksymalnie 50% zasiłku dla bezrobotnych* W wysokości uzgodnionej, po udokumentowaniu kosztów, nie wyższej niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, przysługująch w okresie pierwszych trzech miesięcy na każde dziecko lub osobę zależną**

* Dodatek przysługuje w przypadku, gdy bezrobotny:

- w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę - w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem przez okres, w jakim przysługiwałby mu zasiłek;

- z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową - w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby mu zasiłek.

** Refundacja przysługuje, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Refundacja przysługuje maksymalnie przez okres 6 miesięcy, zaś w przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie - na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.