Serwisy

Strona główna » Wskaźniki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Wynagrodzenia » Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop

Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

Wybrane wymiary etatu

1/1

3/4

1/2

1/3

1/4

Wysokość
współczynnika*

20,92

15,69

10,46

6,97

5,23

* Wysokość współczynnika dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy.

Archiwum

  • Lp.
    Okres od
    Okres do
  • Lp.
    Okres od
    Okres do
  • Lp.
    Okres od
    Okres do

