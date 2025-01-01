REKLAMA
Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop
Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.
Wybrane wymiary etatu
1/1
3/4
1/2
1/3
1/4
Wysokość
20,92
15,69
10,46
6,97
5,23
* Wysokość współczynnika dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy.
