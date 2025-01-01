REKLAMA
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka wynosi 1000,00 zł na jedno dziecko.
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Przepisy art. 5 ust. 4-4b, 7-9 i 11 ustawy o świadczeniach rodzinnych stosuje się odpowiednio.
Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
