Świadczenie rehabilitacyjne (wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego)
Obowiązywał:
od 2026-01-01
|Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjętego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
|Podstawa prawna
|
I kwartał 2026 r.
|
97,87 %
|
M.P. z 2025 r., poz. 1205
