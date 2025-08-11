REKLAMA

Ochrona wartości pieniężnych

Ochrona wartości pieniężnych

Obowiązywał:
od 2025-08-11
do 2025-11-06

Ochrona wartości pieniężnych

Warunki, jakim powinny odpowiadać zabezpieczenia wartości pieniężnych w czasie transportu oraz przechowywania w jednostkach należących do sektora finansów publicznych uzależnione są od wartości tych środków, ustalanej w odniesieniu do jednostki obliczeniowej - wynoszącej 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych 

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2025 r. wyniosło 8.748,63 zł, w związku z czym podstawowa jednostka obliczeniowa wynosi 1.049.835,60 zł.

