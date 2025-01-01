REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Rachunkowość i sprawozdawczość » Rozliczenia przedsiębiorców » Rozliczenia przedsiębiorców

Rozliczenia przedsiębiorców

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Rozliczenia przedsiębiorców

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

- stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

- jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

